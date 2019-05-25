「小四老師」媽媽是歌星！2015年淡出螢光幕…4年後「吸毒復出」

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知名藝人造型師「小四老師」吳震夏日前和友人開毒趴被捕，之後被移送新北地檢複訊後，24日晚間依違反毒品危害防制條例2萬元交保。與多名藝人熟識的他被起底，會進入演藝圈是因為熱愛時尚，而影響他的人正是父母。

▲綽號小四老師的吳姓造型師吸毒被逮，自毀前程。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北市警方日前接獲線報，23日晚間前往板橋區一處大樓緝毒，當場逮到51歲的吳震夏和49歲張姓室友在吸毒，起出大量安非他命、搖頭丸、大麻和海洛因，並將2人移送新北地檢署複訊。吳震夏坦承已有數年毒癮，平時和友人聚會都會一起吸食助興，但本身只持有一包安非他命，其餘毒品都是張男所有。他最後以2萬元交保，且被限制住居。

據了解，「小四老師」吳震夏號稱「天后造型師」，曾替舒淇、孫燕姿、陶晶瑩、侯佩岑及天心等人把關造型，與演藝圈內多位明星相當友好，更曾負責金曲、金鐘及金馬獎主持人造型設計，上遍美妝談話節目，但近年轉往幕後發展，從事時尚行業。

根據《自由時報》報導，吳震夏對時尚的熱愛深受父母影響，由於爸爸學聲樂，媽媽是一名歌星，從小在這樣的家庭氛圍下長大的他因此耳濡目染。一直以造型方面工作為目標的他，曾做過家具類工作，25歲到服裝店擔任店經理後，認識許多藝人；他更在2010年創辦網路時尚平台「S. Zine」，於2015年收攤，之後也很少再上節目。