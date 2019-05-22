黃光芹、蔣萬安遭恐嚇「殺你兒子」　警查IP是大陸網軍

▲警方查出涉嫌恐嚇黃光芹、蔣萬安的臉出帳號竟都是中國網軍。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

名嘴黃光芹、高雄市議員簡煥宗、鄭孟洳、立委蔣萬安日前陸續在個人臉書遭非理性韓粉留言恐嚇，經警方科技偵查隊追查，發現這些留言IP幾乎都來自中國，台警要釐清恐嚇網軍身分相當困難，就算釐清犯嫌真實身分也只能被動進行境管；警方指出，中國網軍企圖干擾台灣網路輿論、影響選情民意，呼籲民眾理性看待。

刑事局指出，上述知名人士陸續接獲恐嚇訊息先後向新北、台北警方報案，高雄市議員向高雄市刑大報案，刑事局統籌偵九大隊及各轄區成立專案小組，透過調閱臉書留言紀錄，發現這些恐嚇網友的IP均來自對岸。

偵九大隊發現，這4起臉書留言恐嚇，使用者帳戶均使用VPN代理伺服器或者跳板程式、刻意將IP偽裝成馬來西亞、台灣、新加坡等東南亞國家，警方反追跳板程式的上源，結果發現都是中國境內IP，顯示中國有組織的利用網軍企圖操弄台灣選情，並群集捍衛支持的政治人物、並經常攻擊特定政治立場的知名人士。

刑事局查出，包含恐嚇立委蔣萬安、名嘴黃光芹的留言上游IP來自中國；言詞攻擊高市議員蔣煥宗的2個臉書帳號，其中1人是馬來西亞華人、另1個來自中國；另名恐嚇高市議員蔣孟洳的臉書帳號也是中國境內網軍所為。

但專案小組無奈表示，儘管警方受理上述案件追查，但目前溯源出真實上網地點、身分後，檢察官只能做出境管處分，檢警無權去中國抓人，目前這類犯行難以預防，另外，這類偏激留言都有類似支持特定政治人物的共同特徵。

警方目前與《臉書》業者溝通，為因應接下來的台灣總統大選，若確定臉書留言是假訊息，被害人提告檢警一律調查，若假網軍涉及恐嚇危害公眾安全的爭議留言，《臉書》允諾願意將帳號停權下架，檢警未來將針對跨國網軍、集團性假帳號在臉書橫行的亂象做更積極的管理。

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