「小四老師」開毒趴警衝進門！租屋處搜出大量毒品　認了這包是他的

▲綽號「小四老師」的吳姓造型師，在演藝圈小有名氣，不料卻吸毒被逮。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市警方日前接獲線報，在23日晚間前往板橋區一處大樓緝毒，不料竟查獲知名藝人造型師「小四老師」吳震夏及友人開毒趴，當場起出大量安非他命、搖頭丸、大麻及海洛因。全案移送新北地檢複訊後，24日晚間依違反毒品危害防制條例諭令2萬元交保。

警方23日晚間持搜索票到板橋樂群路一處大樓進行查緝，當場逮捕51歲吳震夏及其49歲張姓室友，並在2人租屋處起出安非他命4.4克、搖頭丸、大麻0.86克及海洛因0.52克。

吳男向警方坦承，幾年前開始接觸毒品後，為了紓壓放鬆染上毒癮，平時和友人聚會都會一起吸食助興，但他只持有一包安非他命，其餘毒品皆為章男所有。

警方訊後，全案依違反毒品危害防制條例送辦。新北地檢署24日傍晚複訊後，諭令吳男以2萬元交保、章男限制住居，但因章男涉及其他案件遭通緝，送士林地檢署歸案。

據了解，「小四老師」吳震夏是號稱「天后造型師」，曾替舒淇、孫燕姿、陶晶瑩、侯佩岑及天心等人把關造型，與演藝圈內多位明星相當友好，更曾負責金曲、金鐘及金馬獎主持人造型設計，上遍美妝談話節目，但近年轉往幕後發展，從事時尚行業。