韓國瑜捲入「王小姐」桃色風暴　王定宇：與民進黨無關

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）



記者林銘翰／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉30日爆料，高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有10年地下情，甚至有千萬以上的財務流動等，引起韓國瑜立刻委請律師準備提起誹謗告訴，連同不經查證引用不實指控的媒體及名嘴也將考慮一併提告。對此，民進黨立委王定宇31日表示，這樣的指控牽涉到家庭與小孩，吳子嘉要指控必須提出證據，這樣的爆料與民進黨無關。

有關韓國瑜的桃色風波，王定宇30日於政論節目中表示，吳子嘉選在6月1日凱道造勢大會前爆料，「毫無疑問是國民黨自己弄的」，為的是不要影響2020大選，因此趁初選內戰時先解決，因為如果韓國瑜通過初選，國民黨可能到了10月份又會再次發生「換柱」事件。

王定宇表示，這樣的指控牽涉到人家的家庭與小孩，指控的人要提出證據，這樣的操作手法很像當年的興票案，都是藍營內部的自家事，要內鬥時就會跑出來，如果是跟民進黨有關，「去年大選陳其邁要操作早就操作了」。

王定宇也說，這件事看起來很詭異，特別是明天韓國瑜就要在台北舉行造勢大會了，現在爆出這樣的料很明顯是要影響造勢活動，也提醒吳子嘉如果要指控，就要多拿出證據，因為這牽涉到人家的家庭，「這樣的指控很重大」。