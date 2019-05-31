民進黨不打韓國瑜桃色疑雲　吳子嘉罵陳其邁：白痴！葬送江山

▲吳子嘉痛罵陳其邁白癡。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

突發中心／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉30日爆料高雄市長韓國瑜桃色風暴，31日到台北地檢署時又嗆「韓國瑜快點去告」，受訪過程中，又痛批「民進黨不打韓國瑜桃色風暴，陳其邁是白痴！莫名其妙葬送一個江山」。

▲吳子嘉痛批陳其邁是白癡，把民進黨江山葬送掉了。（圖／記者劉昌松攝）

而吳子嘉31日接受媒體訪問被問到韓國瑜婚外情的消息來源「民進黨表示對這件事不了解，若真有此事他們去年就拿出來打了，所以是國民黨這邊放消息給你的嗎？」對此，吳子嘉回應，「去年民進黨為何不打？因為去年民進黨是白痴呀，候選人陳其邁是白痴，有這種事情他都不知道，還來問我，這就是更大荒謬的事情，就是陳其邁莫名其妙葬送一個江山，把民進黨江山葬送掉了，所以我要譴責陳其邁。」

▲韓國瑜被爆出的桃色風暴，他表示31日下午將正式提告。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜30日聲明全文：

高雄市長韓國瑜表示，已經不能再忍，強調這不是個人政治生涯終止，而是人格摧毀，且摧毀我摯愛的家庭，唯有訴諸法律行動，由檢察官盡速偵辦，來還我清白，故已經委請律師對吳子嘉提出告訴，也請檢察官秉公調查所有吳子嘉所描述的人。

再次聲明，市長已正式委請律師持續搜證，除了對吳子嘉本人準備提起誹謗告訴,連同不經查證引用不實指控之新聞媒體、報導及名嘴都將考慮一併提告，也提醒媒體勿輕易引用未經查證抹黑。

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