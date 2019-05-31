50新創團隊集聚台大　國際產學聯盟Demo Day：為產業找新能量

▲NTU Demo day活動由科技部部長陳良基開幕。（圖／台大提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學國際產學聯盟辦公室（ILO）今（31日）舉辦NTU Demo day，活動邀請50家由台大老師及加速器中心組成的新創團隊，依「AI & Blockchian」、「生技醫療」、「智慧生活」三大團隊分享跨界合作案例與最新的研究。

NTU Demo day是台灣規模最大的新創與企業及投資的交流大會，這次活動也由科技部部長陳良基及台大副校長陳銘憲共同主持開幕。台大國際產學聯盟執行長彭聖偉表示，NTU Demo day打破過往投資機構、天使投資人注資的既定模式，NTU Demo day以台大國際產學聯盟的企業會員為基礎，為產業界找新創能量，藉由產學合作，媒介會員與新創團隊。

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這次的新創團隊包括由台大與陽明的細菌專家、藥物化學專家與臨床感染科醫生所組成的團隊，該團目前主要研發成果不僅可快速殺死痤瘡丙酸桿菌與金黃色葡萄球菌，又可清除躲藏於生物膜內的細菌，且在連續用藥超過三個月後，痤瘡丙酸桿菌與金黃色葡萄球菌都無任何抗藥性問題，已完成可治療細菌皮膚與傷口感染的抗生素軟膏。首要目標市場為需長期用藥的細菌感染症如青春痘（全球市場約為30億美金)、糖尿病菌足症(全球市場約為2.98億美金)等。

另外，也有由台大人工智慧與機器人研究中心教授陳中平、台北榮民總醫院的主任李正達及執行長洪碩宏率領下研究重度憂鬱症即時腦波分析系統的團隊，該研究能夠在患者治療前能夠快速且準確分析其腦波，幫助醫師可以有效率的治療病人，大幅提升醫院的治療效率，不再讓病人苦苦等候。

▲台大副校長陳銘憲。（圖／台大提供）

同時團隊開發軟硬體整合的系統，硬體有開發基於乾式電極的穿戴式腦波帽，用以大幅降低腦電波量測時的複雜度，軟體為應用於機器學習以及深度學習的方法來分析EEG，同時使用大腦操控APP，能夠精準的快速判讀大腦活性異常，整個系統分析流程採自動化，將大幅降低醫師判讀報告的負擔。

台大醫學院藥理所教授邱麗珠也發展出作用於特殊GABAA受體的小分子新藥，沒有傳統BZD類鎮定安眠藥的副作用(如嗜睡，遺忘，肌肉無力，耐受性和成癮性)，並具良好藥物動態學和安全藥理性質。如果開發成功，將是治療偏頭痛和精神障礙疾病之首創新藥(first-in-class)。

邱麗珠的計畫是一個跨國合作計畫，藥物由美國威斯康辛大學密爾沃基分校藥物化學大師James Cook合成，特殊GABAA受體的選擇性由維也納醫學大學的GABAA受體巨擘Werner Sieghart團隊證實，邱教授的神經藥理學團隊在臨床前疾病動物模式研究證實藥物療效。

主辦單位分享，ILO下半年將進行科技部萌芽計畫與價創計畫的徵件，目標是幫助新創團隊將構想萌芽至臨門一腳的創業，創造更多的商機與產學合作機會，達到台大與產業界雙贏的目標。

