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星國「電動滑板車」進駐台大！學生最怕管理機制沒做好爆亂象

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▲▼Beam共享滑板車進駐台大校園。（圖／記者許展溢攝）

▲星國共享滑板車進駐台大校園。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣大學近日可見來自新加坡的「共享滑板車」進駐校園，6月2日更將舉辦試乘活動，吸引不少學生注意。只是不少學生對於價格和校園交通安全等問題抱持疑慮，認為若沒好好管理、規劃，將會造成大麻煩。

該共享滑板車祭出只要使用手機App就能進行租借，台大體能王也和廠商合作， 要讓校內學生試乘，臉書專頁提到，電動滑板車比腳踏車省力、快速超多，且是共享的概念，可以有效解決校園腳踏車亂象 。

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▲▼Beam共享滑板車進駐台大校園。（圖／記者許展溢攝）

▲▼台大體能王和廠商合作舉辦試乘活動。（圖／記者許展溢攝）

▲▼Beam共享滑板車進駐台大校園。（圖／記者許展溢攝）

不過，此電動滑板車租金10元起，每分鐘還要再收4元，使用半小時要花130元，現階段試乘只限台大學生會會員。有學生認為，和現在常使用的Youbike相比，貴了一點，如果距離不遠，還是會使用Youbike或選擇走路，否則為了找專屬車位也很麻煩。

台大碩一的蔡同學說，若滑板車進駐後，被到處丟，不是解決的辦法，如果沒管理好，有一個固定的位置，也是浪費資源。 蔡同學強調，共享經濟是好事，只要規劃妥當，有好的管理方式，比如有專屬的滑板車停放區域也沒不好。盧同學經過表示，自己也是今天看到，不知道背後操作的模式，覺得滿新奇，如果有這樣設施，會想要嘗試看看，但長期使用就會去評估花費跟方便性。

▲▼Beam共享滑板車進駐台大校園。（圖／記者許展溢攝）

▲蔡同學認為，共享經濟是好事，若滑板車進駐，有好的管理方式，也沒不好。（圖／記者許展溢攝）

有學生受訪提到，台大校園交通長期被詬病，其中腳踏車過多，據了解目前約有1萬輛以上，還包括廢棄、非學生的車輛都有，加上，校內各種車輛如果同一時間在行駛，行人很容易一不小心就會被撞到，欠缺好的管理模式。但有同學接受訪問認為，其實都有有人行道，比較不會有太大問題，只是有時候大家圖方便，走在馬路中間，人不受控，就算再怎麼管理都還是個問題。

台大回應，本次活動由學生會主辦的台大體能王活動，將進行為期2週的試乘，至5月31日，目前為止並無發生電動車亂停或影響校園安全的情形。學校基於支持學生活動的立場，以及該電動車限速為時速20公里，同意學生會辦理本次試乘活動，並請學生會及廠商提醒同學，騎乘時應注意自身及他人的安全。

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關鍵字：台灣大學,Beam,滑板車,共享經濟

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