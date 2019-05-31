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12歲以上學生都能用！高鐵暑期專案6/4開搶　每周393班次最低5折

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▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵推出暑期學生限定優惠，最低5折起。（資料圖／記者李毓康攝）

記者胡順惠／台北報導

暑假即將到來！台灣高鐵於7月1日至8月31日的暑假期間，針對12歲（含）以上國內各級學校在學學生推出「學生暑期優惠專案」，每週提供393班次適用5折、75折或88折之優惠，從6月4日（二）凌晨零時起，依發車前28日之售票規定，逐日開放7月1日（一）以後之車票預購，歡迎青年學子把握限時優惠，一同「搭高鐵．Fun暑假」，快樂出遊！

高鐵公司表示，為方便青年學子購票，「學生暑期優惠專案」之各指定車次車票均可透過「T Express」行動購票App、全國超過一萬家與高鐵公司合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款及取票，輕鬆、省時又方便，歡迎多加利用。

請繼續往下閱讀...

*高鐵學生暑期優惠2018/7/1~8/31 適用車次表點我

▲▼高鐵雲林站。（圖／記者賴文萱攝）

▲12歲以上學生都適用。（資料圖／記者賴文萱攝）

高鐵公司提醒，旅客購買「學生暑期優惠專案」車次，乘車時務必攜帶含照片、出生年月日資訊之身分證或健保卡（12歲以上未滿19歲旅客適用）或本人有效學生證正本（19歲以上且就讀國內大專院校學生適用）以備查驗，以免影響優惠權益。有關學生暑期優惠專案更多資訊及規定，詳活動網頁說明。

除學生暑期優惠專案，高鐵公司也特別與全台多家鄰近遊樂園的飯店合作，規劃「高鐵假期」樂園主題產品，如台北誠品行旅、福容大飯店-麗寶樂園店、雲林劍湖山大飯店、高雄義大天悅、高雄義大皇家等，其中義大皇家行程除高鐵標準車廂對號座來回車票及飯店住宿外，並加贈摩天輪券，台北出發每人最低4110元起，歡迎青年學子把握暑假時光，搭乘準點、便捷又舒適的高鐵列車輕鬆出遊，為盛夏創造更多精采回憶。

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關鍵字：高鐵,暑假,學生暑期優惠專案

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