前進高鐵維修基地、探索館！　高鐵暑假營隊5/29開放報名

▲報名高鐵營隊的小朋友專注聽維修人員說明。（圖／台灣高鐵提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

台灣高鐵2019暑假營隊自5月29日起至6月4日止開放網路報名，分成大專組、高中職組、國中組及國小組，每組各舉辦2梯次，共計8梯次，每梯次正取30名，備取10名，高鐵公司將於6月6日以電腦抽籤方式決定錄取名單，並於10日於活動報名網頁公告錄取及備取名單。

高鐵公司表示，高鐵營隊自2008年起舉辦，已成為每年寒暑假最熱門的學生營隊之一，今年已是第12年，具有相當獨特性與文化含義，截至今年寒假營隊為止，已有超過3500位學員參加，歡迎對鐵道文化有興趣的同學踴躍報名，趁著暑假之際，搭乘高鐵列車，一同探索豐富的鐵道知識。

請繼續往下閱讀...

▲報名高鐵營隊的小朋友參訪位於桃園的「台灣高鐵探索館」。

高鐵營隊一日行程相當豐富，除了安排學員們搭乘高鐵列車、享用美味的高鐵便當外，更將實地參訪難得一見的維修基地及運務大樓；同時透過精闢的介紹及導覽，讓學員們對於高鐵的發展歷史、維修作業以及營運服務等，有更深入的認識。

此外，參加營隊的學員們，還可探訪位於桃園的「台灣高鐵探索館」。透過館內先進的科技與互動裝置，學員們可以一窺台灣及世界鐵路發展歷程，更能透過1：1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙以及許多珍貴的高鐵文物，輕鬆地了解精采的高鐵故事。

營隊分為大專組、高中職組、國中組與國小組，每組各舉辦2梯次，舉行日期分別是國中組7月4日與7月9日、國小組7月16日與7月23日、高中職組7月30日與8月6日、大專組8月13日與8月20日。