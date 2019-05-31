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桃色疑雲韓國瑜怒告　網整理吳子嘉「被告紀錄」驚呼：7連敗

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▲▼吳子嘉認為年輕人正在離開韓國瑜。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲網友整理出吳子嘉的官司紀錄，發現總共7戰7敗。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜遭到美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，說他外遇長達10多年，還育有一女，韓國瑜除嚴正駁斥外，也放話已找好律師，31日下午將對吳子嘉提告，對此，吳子嘉不甘示弱回嗆「趕快來告」，而網友也火速整理出吳子嘉過往的「被告紀錄」，發現一共7戰7敗，堪稱跟王世堅同等級的「逢告必輸」。

韓國瑜意外捲入桃色風波，除了嚴正駁斥這段爆料是「對我人格和家庭的摧毀」，也找來律師寫訴狀提告、要請檢察官還自己清白，吳子嘉則聲稱自己握有證據，信心滿滿狂嗆韓國瑜「趕快來告」。但現在有韓粉起底吳子嘉過往的官司紀錄，發現他的戰績卻是慘烈的「7戰7敗」。

▲▼ 0531總質詢_韓國瑜第二節聯訪_被阻擋進黨團辦公室 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜表示，31日下午就會對吳子嘉提告。（圖／記者洪正達攝）

攤開吳子嘉的官司紀錄，他曾因指控張景森和業者有利益牽扯，最後遭判賠20萬、還得刪文道歉，另外也曾因抹黑馬英九在頂新案中收政治獻金，被馬英九告上法院，最後判賠180萬，前高雄代理市長許立明也曾向吳子嘉提告妨害名譽，最後吳判賠35萬，就連前高雄市長陳菊也曾對吳子嘉提告，最後雙方和解、取消開庭。

吳子嘉的輝煌戰績，也引來不少網友嘲諷，「逢告必輸」的等級，幾乎可比有「扶龍命格」、「逢賭必輸」的議員王世堅，這回吳子嘉再槓上韓國瑜，會不會讓官司紀錄出現新成績，也讓外界格外好奇。

▲▼台北市議員王世堅。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員王世堅被網友戲稱有「扶龍命格」。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,桃色風波,吳子嘉,婚外情,美麗島電子報

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