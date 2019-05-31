超幸福畢業照　他穿潔白婚紗爽「嫁」28位女大生

▲甘肅省蘭州市西北師範大學一組特別的畢業照爆火網路。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

大陸中心／綜合報導

一名男大生穿婚紗、28名女生穿西裝排隊「娶」他！甘肅省蘭州市西北師範大學一組特別的畢業照爆火網路，被網友們戲稱為「年度最搞笑畢業照 」。

據《澎湃新聞》報導，照片中的男主角夏根根有些哭笑不得，「我們不是為了標新立異，也不是為了博眼球，只是想給全班的畢業照留下一個美好的回憶。只要同學們開心，我也不怕別人的看法和嘲笑。 」他說，「全班29人，只有自己一個男生。」

對於照片創意的來源，他說，「現在很多學校拍畢業照都流行穿婚紗，我們原本是想穿著婚紗和西裝拍畢業照。但班裡女生太多了，而且租借婚紗價格昂貴，平均一套要200多元（約新台幣913元），我們就突發奇想，要不就反過來。女生穿西裝，而我反串新娘穿婚紗。 」

大學英文系的女生越來越多，男生越來越少已經是眾所周知。但夏根根還是沒想到男生會少到只有自己一個人，作為班裡唯一的男生，他表示還是會有一些孤獨，「大學四年上課、吃飯都是自己一個人。 」

不過這樣特殊的身份，也讓他得到了不少「優待」，「我們班女生都很關心我，也很細心。老師也很照顧我，平時上課都不敢遲到，更不敢蹺課，因為實在是太顯眼了。 」

看到學生們的這組畢業照，班主任龔貽覺得非常感動，「都是學生們自發組織的，既在意料之中，又在意料之外。 」

龔貽說，之前聽學生們提到過這個想法，但沒想到他們真的敢這麼做，「這個班平時的氛圍和感情就很好，大家都把夏根根當成兄弟，都是叫他根根。 」龔貽認為，這組畢業照雖然很特別，但更重要的是表現出了學生們深厚的情誼。

▲甘肅省蘭州市西北師範大學一組特別的畢業照爆火網路。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）