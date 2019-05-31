女主播形象吸睛！台青理事長：劉欣與雷根辯論各達目的

▲中美女主播劉欣（左）與雷根（右）隔空「辯論」。（圖／ETtoday製）

記者馬叔安／台北報導

大陸CGTN主播劉欣和美國福斯商業頻道主播雷根（Trish Regan）30日辯論落幕，赴陸台青團體理事長李又宗認為，劉欣試圖在這次的辯論中，向美方與世界展現中國並非威脅，而她在結尾前邀請雷根拜訪大陸，並在事後強調希望帶對方參訪農村，此舉是想展現比外界認知中，更多元的大陸面貌。

李又宗在2年前前往廈門經營影像產業，並將於近日擔任「台灣青年文創力量協會」理事長，他在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，這次的中美女主播的辯論能夠迅速引起大量關注，其原因包括，兩名女主播的螢幕形象良好，而藉由這樣高的曝光度，劉欣則試圖傳遞出外界主流認知以外的中國大陸形象。

▲台青團體理事長李又宗。（圖／李又宗提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

李又宗認為，這次兩名主播的對話與其說是辯論，其實更接近一場「訪談」，劉欣在這次的辯論中選擇成為較為被動的一方，幾乎沒有主動提問，也正因如此，這次的雙方的對話並沒有絕對的勝負，而是雙方「都達成了期望的目的」。

李又宗指出，福斯電視台固然有其收視率方面的目標，故而雷根的措辭語氣比起過去較為和緩，而劉欣在辯論結束前邀請雷根到大陸旅遊，而在辯論後的訪談中，她特別強調想要帶對方到大陸的「農村」去參觀，是希望藉此讓雷根與西方世界看到中國大陸的貧富差距，進而化解外界對「中國威脅論」的疑慮。