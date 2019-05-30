女主播「對談」16分鐘　BBC：劉欣全程像受訪「要打消美國人情緒」

▲女主播劉欣與雷根隔空「辯論」。（圖／ETtoday製）

大陸中心／綜合報導

美中女主播今天跨海隔空辯論，引起各方關注。有傳播學者日前表示，劉欣這次參加辯論某種程度上來說是一種國家行為，中國希望用所謂的「中國聲音」消除對中國的誤解。BBC形容，這次氣氛比之前兩人隔空交鋒時溫和文雅得多，兩人語氣皆溫柔，語速較慢還頻頻微笑，相互表達謝意。

▲劉欣在與雷根的對話結束後，接受央視新聞專訪 。（圖／翻攝自央視）

北京時間5月30日上午8點20分，美國福斯財經新聞網（Fox Business Network）主播雷根（Trish Regan）與中國國際電視網（CGTN）主播劉欣的隔空對話如期登場。和之前預料的劍拔弩張氛圍完全不一樣的是，10多分鐘的對話始終在溫和的氣氛中進行，劉欣最後還邀請雷根到中國看看，雷根也愉快地答應了。

BBC中文網報導提到，這場辯論在社群媒體上引發關注，但一些網友似乎有些失望，因為辯論並不像他們想像中那麼激烈。微博網友「etouching」稱，「根本就算不上辯論，頂多是採訪。」也有網友表示，「看懂了，CGTN和Fox聯合起來騙流量的。」

▲這次氣氛比之前兩人隔空交鋒時溫和文雅得多。（圖／東方IC）

劉欣在辯論結束後接受了央視新聞的採訪，她認為，「可能美國民眾對中國民眾有很多誤解，甚至有很多氣惱，甚至有很多遷怒是吧？他們自己的生活出現了一些問題，他們的體制出現了問題，他們覺得中國是問題所在。」

她強調，「那麼在這種情況下，我怎麼能夠幫他們，哪怕一點點，打消一點點對中國的這種情緒，我覺得我只有去坦誠的讓他們感覺到我真的是完完全全坦誠的，去跟他們談談我心裡的想法，告訴他們情況不是那樣的是吧？但是中美之間如果有問題我們可以解決，但是中國絕對不是說有意要去占美國的便宜，絕對不是這樣的。」

BBC認為，在這場彬彬有禮的辯論中，雙方各取所需。雷根所在的電視台贏得了收視率，她個人收獲了知名度。報導直言，「或許她還認為自己在辯論的中佔了上風，她隨後在節目中重播了劉欣承認中國存在盜竊美國知識產權行為的片段，反覆強調這一點。」

對比雷根較強勢的態度，BBC表示，劉欣則借助這一平台，執行了中國官媒的職能，向美國觀眾宣傳中國觀點，「她完成中國網友對她一揚國威的期許了嗎？答案見仁見智，兩人的交流可能就像是貿易談判的鏡面反射。」