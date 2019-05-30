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美中女主播跨洋激辯　央視讚：劉欣少了傲慢「盼美國人有看到」

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▲▼中美女主播辯論，劉欣，雷根。（圖／東方IC）

▲中美女主播在北京時間5月30日上午8時許連線辯論。（圖／東方IC）

大陸中心／綜合報導

福斯財經新聞網（Fox Business Network）主播雷根（Trish Regan）與中國國際電視網（CGTN）主播劉欣因對貿易戰看法不同，日前在各自節目中互批；雷根隨後在推特上邀請劉欣辯論，兩人今早透過衛星連線表達各自的看法。《央視》今（30）日下午發表評論稱，這次的跨洋辯論對話不對抗、平等不傲慢，傳遞的訊息值得很多人思考，希望美國人也有看到。

這場「美中雙姝越洋辯論」在北京時間30日上午8時26分登場，有外媒報導稱，這場辯論是電視史上的偉大奇觀。雷根在節目中也說道，「這是美國電視史上前所未有的對話，也是美國聽到不同觀點的機會。」

《央視》原本宣布將會直播本次辯論，不過後來又說因為版權緣故而取消，改由文字直播。官方則在下午發表評論稱，這次的辯論有三個關鍵詞，分別是「互相尊重」、「平等交流」及「消除誤解」。

▲ 美中電視女主播辯論貿易，福斯《雷根黃金時段》（Trish Regan Primetime）主持人雷根VS中國國際電視台《欣視點》主持人劉欣。（圖／ETtoday製）

▲ 美中電視女主播辯論貿易戰，福斯《雷根黃金時段》（Trish Regan Primetime）主持人雷根 v.s. 中國國際電視網《欣視點》主持人劉欣。（圖／ETtoday製）

評論稱，兩人這次的辯論沒有劍拔弩張，也沒有硝煙瀰漫，更沒有互相攻詰，兩人都很節制而溫和，劉欣與雷根的辯論更像是一次平等交流，「你問我答，我說你聽，都表現出了應有的善意。」文章也提到，雷根的表現也與之前大為不同，她少了一份傲慢、多了一份尊重，學會了傾聽並在克制中釋放了誠意。

評論還說，在中美經貿摩擦仍在持續的當下，兩位主播的表現似乎也在向外界傳遞一個訊號，那就是「與其針鋒相對，不如平等交流，對話永遠勝過對抗，面對面交流比背對背指責重要。」文章稱，中美之間存在的問題很多是因為誤解，甚至是誤判，解決的辦法不是制裁、不是對抗，而是平等對話與交流、相互尊重並照顧彼此的關切。

這場「雙姝大戰」中方謹慎應對，評論最後強調，「正如劉欣所言，如果Trish對中國有更多的了解，兩人完全可以做朋友，中美作為兩個大國，同樣如此。在中美關係中，劉欣與雷根的對話也許只是一個花絮，但它傳遞的訊息卻值得很多人思考，特別是美國國內一些人應該思考，但願他們看到了。」

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