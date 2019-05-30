中美女主播論戰　鈕則勳：雷根助陸凝聚民族意識

▲中美女主播就貿易戰進行辯論。（圖／東方IC）

記者魏有德／台北採訪報導

中美貿易戰引發的「女主播LIVE辯論」30日8時登場，由中國國際電視台（CGTN）主播劉欣對上福斯商業頻道女主播雷根（Trish Regan），兩人就關稅問題、貿易談判發展及智慧財產權辯論約16分鐘。對於這場直播論戰，有學者認為，雷根的邀戰未必是個聰明的作法，由於中美國情不同，大陸可以藉由議題放大，塑造民族主義凝聚的感覺。

▲文化大學廣告系系主任鈕則勳。（圖／鈕則勳提供）

文化大學廣告系系主任鈕則勳表示，這場女主播「LIVE貿易辯論」可以從不同方面觀察，其一是中美貿易戰僵持之際，從輿論及宣傳上另闢戰場，「由於雙方都認為自己是站得住腳的，雙方辯論不會影響實質談判的內容，但民眾會關心兩人對話的過程，主導的因素是民族主義情懷的發酵」。

鈕則勳提到，基於社會體系背景不同，美國社會多元性強，民眾關注程度不會太高，大陸可藉由女主播的對戰，獲得民族情感及凝聚力的拉升，對於之後的談判可以凝結成一股團結對外的「民氣」。

就另一層面而言，大陸在貿易戰中藉由民族凝聚力的拉升形成談判籌碼，同時擋住美方進一步的要求，這種效果可以轉變成與美國談判的後盾，成為不再退讓、堅守立場的方式。

▲ 中美貿易談判代表梅努欽及劉鶴。（圖／路透社）

對於兩位女主播的表現，鈕則勳認為，美國女主播雷根邀戰的動作未必是聰明的做法，在民主社會裡，主播、藝人、政客做某種程度的動作，都有拉抬聲望的考量，但就大陸而言，央視往往代表著權威，雷根在策略上感覺沒有很了解大陸國情，沒有以宏觀的角度去看中美貿易戰，貿然約戰會有點失算。

即便是辯論內容雙方各執一詞，兩位女主播的論戰，陸方可以反手操作，將議題轉化成點燃民族情緒的方法，話題持續延燒，對美國而言不會佔到便宜。

這場由中國國際電視台（CGTN）主播劉欣對上福斯商業頻道女主播雷根（Trish Regan）的直播論戰源於雷根在節目上表示，中國大陸的繁榮是以美國利益為代價，華府對北京政府展開貿易戰是「別無選擇」等，引起劉欣在社交平台上回懟，而後雷根直接邀約劉欣進行電視直播辯論，造就這場「雙姝之戰」。

