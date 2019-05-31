羅友志爆「藍營政治人物千人斬」！曾任縣市首長　丟槍陷害癡情女入獄

記者葉國吏／綜合報導

高雄市長韓國瑜掀起桃色風暴，名嘴羅友志對此開直播透露，其實他早在2個月前就聽過這內容，只是他是記者「眼見為憑」，所以只聽聽而已。不過他也加碼爆料一位藍營政治人物的風流史，透露這位藍營政治人物「玩女人玩超狠，千人斬跑不掉」。

羅友志在直播中爆料指出，一位離開政壇快20年、擔任過某縣市首長的藍營政治人物，玩女人不手軟，人數高達上千人，根本就是「千人斬」，而且這位政治人物都是「玩一陣子就不要了」，再用錢把女人打發走。

▲羅友志在直播爆料「某藍營政治人物千人斬」。（圖／翻攝自Facebook／羅友志oo有事找友志，下同）

不過羅友志說，政治人物有次遇到一位用情頗深的癡情女，不計一切的愛上政治人物，甚至還想幫他生小孩。直到有天癡情女真的懷孕了，政治人物要求引產，癡情女聽話照做，政治人物卻沒因此收心，反而感到困擾，甚至為了分手不惜陷害癡情女入獄。

羅友志說，政治人物有次跟朋友訴苦，沒想到其中有人提議「我們就去拿一把槍，丟在女的家裏面，再請白道假裝拿到搜索票，把她抓起來。」結果癡情女就真的被抓起來、入獄。

▲羅友志說，這位癡情女後來都沒踏入過台灣。

羅友志透露，後來癡情女在獄中得知真相，整個人徹底崩潰抓狂，出獄後被送到高雄，最從高雄丟包到國外，到現在這位癡情女都沒回台灣。