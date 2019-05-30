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超兇！漢光演習「開火瞬間」照曝光　網友好評：國軍威武

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▲▼聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊。（圖／記者呂佳賢攝）

▲漢光演習聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林彥臣／綜合報導

國軍「漢光35號」演習實兵戰備演訓進入第四日，國防部旗下媒體《青年日報》也在臉書上，公布了多張近距離直擊的「開火瞬間」照片，由於捕捉到的畫面都相當震撼，而且入鏡武器的包含砲兵、多管火箭、坦克、攻擊直升機、戰鬥機等等，相關系列照獲得網友一片好評。

《青年日報》在臉書中指出，「火力全開！」今天稍早「聯合灘岸殲敵作戰」在滿豐沿岸登場，國軍各型武器震撼火力，精準打擊！使敵人不敢輕越雷池。

網友在《青年日報》的臉書留言表示，「發揚火力，衛我疆土」、「中華民國國軍威武」、「萬箭齊發，火力全開，感覺像要讓敵人全部消失在地球表面。漂亮！酷！」、「陸軍94兇」、「哇張張精彩」。

國軍「漢光35號」第四日在關指部針對新北市金山區中角灣沙灘，實施反擊操演，目的在驗證指管與火力打擊效能，阻敵登陸，確保作戰地區安全。國軍部隊秉持著「仗在哪裡打、部隊就在哪裡練」為原則，以符合仿真實戰，將戰力發揮極致，使敵不敢輕易來犯，以展現我們守護家園的決心。

▲▼聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊。（圖／記者呂佳賢攝）

▲依照國防部規劃，本次操演全程依野戰實務遂行仿真實戰演練。（圖／記者呂佳賢攝）

依照國防部規劃，本次操演全程依野戰實務遂行仿真實戰演練，以狀況誘導命令下達、火力協調、目標分配、射擊指揮等作戰行動，充分將國軍遠距精準打擊能量展現在國人面前，絕對有信心確保「國土主權、寸步不讓，民主自由、堅守不退」信念，以實際行動捍衛國家安全。

總統蔡英文29日在臉書發文表示，演習視同作戰，透過「從嚴從難」的演習強度，才能實際測試部隊戰力、有效確保家園安全。蔡英文說，「我要再次提醒所有國軍弟兄姊妹，演習視同作戰，平時辛苦訓練就是為了這一刻。做好充分整備，才能將意外事故降到最低」。最後，蔡英文請大家也給辛苦投入演習、堅定保家衛國的國軍官兵一個鼓勵。

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