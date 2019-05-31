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社會 社會焦點 保障人權

聽到酒駕殺手「想回家」撞死21歲獨子　父痛哭：我兒子卻無法回家了

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記者趙蔡州／綜合報導

台中市48歲男子陳瑞盈今年二月初酒駕，逆向撞死了21歲彭姓男大生與25歲鄭姓女護理師，台中地院30日一審判處他7年有期徒刑。對此，彭男父親在院外痛哭無法接受，「酒駕致人於傷亡，他本來就不應該、不值得有被寬恕的權利」、「二審不知道又判幾年，一直遞減、一直遞減，這就是台灣的法律。」

本身工作是經營檳榔攤的陳瑞盈，過去就有吸毒及2度酒駕的前科，其中第二次還是無照上路被抓到，但他罰不怕今年2月2日繼續無照酒駕上路，他先在南投中寮喝一瓶紅酒後開車回家，中途就開始各種蛇行、超速、闖紅燈等違規，最後還高速逆向撞上8輛汽機車，導致25歲鄭女、21歲彭男不幸慘死。

▲台中2日凌晨發生酒駕撞死人。（圖／記者陳玉翻攝）

▲事發現場的機車幾乎被撞成廢鐵，零件及車殼碎片散落一地。（圖／記者陳玉翻攝）

車禍發生後，陳男車門打開時還掉出一瓶威士忌，而且他犯後的態度也非常惡劣，沒有悔意還嗆警察「撞死都撞死了，看要怎樣趕快處理，我要回家睡覺」；陳男家屬則說，他因為受口腔癌治療疼痛所苦，所以才會一直喝酒解緩疼痛，已經勸了非常多次都沒有用。但這個說法讓死者家屬根本不能接受。

檢方事後依酒駕致人於死、公共危險罪起訴陳瑞盈，還建請法院具體求處10年有期徒刑。只是台中地院4月辯論終結當天，陳瑞盈看見彭男父母立刻連聲道歉，懊悔說自己不該酒駕害死2人，還在庭上直接磕頭下跪。只是彭母完全看不下去，還罵陳說「你為何要開車，為何還活著，還我兒子」一度激動昏倒。

▲▼大里酒駕造成2死案宣判，家屬到場聽判。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲彭男父親說，「他喝了酒他還想回家，但他讓別人都回不了家，這不是很諷刺嗎」。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中地院5月30日宣布一審判決，彭男父親，鄭女母親、男友等人均到場聽判；法官依酒駕致人於死等罪，判處陳瑞盈7年有期徒刑，全案仍可上訴二審。彭男父親聽見判決結果後非常憤怒，「7年……只有7年，如果再上訴，依過去的案例通常會減刑，減到5年、3年，還是最後緩刑？這要我們怎麼能接受？」

彭父接受媒體訪問時情緒非常激動，他一邊哽咽的一邊形容審判時的情況說，法官問陳男為何要喝酒開車，陳男說「想回家」，「你說這樣不是很諷刺嗎？他喝了酒他還想回家，但他讓別人都回不了家，這不是很諷刺嗎」，他罵陳男自私自利，罔顧用路人安全，「造成多少人的悲劇，這一輩子永遠無法再恢復了。」

▲▼酒駕累犯釀2死判7年！父痛哭：刑期一直遞減。（圖／東森新聞）

▲唯一的寶貝兒子再也回不來了，彭父哽咽說：「我們要一輩子背負這永無止境的哀痛。」（圖／東森新聞）

當媒體詢問彭父對於宣判結果的看法，他激動說，「檢查官求刑10年，一審判7年，他再上訴，二審不知道又判幾年」、「過往就是這樣子，一直遞減、一直遞減，一直的減刑下，最後甚至就是判到所謂的緩刑，這就是台灣的法律。」但他身為老百姓也沒有辦法，字字句句透露出悲傷、憤怒及無奈。

▲▼大里酒駕造成2死案宣判，家屬到場聽判。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲鄭姓女護師母親用英文表達喪女之痛。（圖／記者李忠憲翻攝）

他說，「酒駕致人於傷亡，他本來就不應該、不值得有被寬恕的權利，尊重生命是每個駕駛人應該要有的」，儘管陳男對他們當庭下跪道歉，但事後再多的懺悔都沒有用了，自己唯一的寶貝兒子再也回不來，「我們就是要一輩子背負這永無止境的哀痛，永遠不會好……。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字：酒駕,宣判,家屬,撞死人,台中地院,大里

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