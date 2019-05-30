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社會 社會焦點 保障人權

大學教官偷吃馬尾陸生！住萬元飯店「狂歡3天」摸腿深吻照全曝光

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圖、文／鏡週刊

教官在校園中的功能本是維護校安、輔導學生，不過竟有教官與學生發展婚外情。本刊接獲爆料，指台北市立大學一名負責宿舍管理工作的已婚蘇姓教官，涉利用職務之便，結識一名中國籍交換生，不但數度相約出遊，還在外住宿過夜。本月份更被直擊蘇姓教官在桃園機場的出境大廳，和女學生摟抱、撫摸，作法也引來外界非議。

投訴人向本刊指出，蘇姓教官負責台北市立大學天母校區的宿舍管理，經常與學生接觸，與一名2017年來台擔任交換生中國籍師範大學研究生交往日益頻繁，更在去年5月26日、27日，邀約女學生前往「宜蘭福隆龍門露營區」過夜；為掩人耳目，蘇還帶軍中學弟、女兒同行，當時學校的主任教官也接獲投訴，不過當時校方表示，因車上多一個座位，蘇才邀女學生同行，並表示學生已返回中國，未有後續發展，就以此結案不了了之。

蘇姓教官日前曾帶女學生去露營，遭投訴校方。（讀者提供）

沒想到今年1月18日至22日寒假期間，蘇姓教官又被人目擊與該名中國籍女學生在台相會；甚至到本月份，蘇還利用中國放「五一長假」，邀該名女學生到台東旅行3天2夜，更入住每晚要價近萬元的喜來登桂田酒店，可見2人關係匪淺。

蘇姓教官與女子相擁，狀似親暱。（讀者提供）

蘇姓教官被目擊與中國籍女學生在機場挽手並肩而行。（讀者提供）

最誇張的是5月9日傍晚5點，目擊者還在桃園機場二航廈出境大廳，拍到蘇教官與這名陸籍交換生狀似親暱，蘇不但對公共場合毫不避諱，還大喇喇地與女大生摟抱、親吻，甚至還撫摸女學生的大腿，儼然是熱戀中的情侶 。投訴人表示，蘇身為軍職人員，居然利用管理宿舍的名義親近身分敏感的中國籍女學生，事件發生後未見學校作處置，校方也有包庇之嫌。

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關鍵字：鏡週刊,教官,海軍

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