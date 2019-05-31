求復合遭拒…前男友傳性愛影片給同事　2兒媽不堪壓力上吊自殺

▲向已婚前女友求復合不成，男子憤而外流兩人性愛影片。（示意圖／翻攝pixabay）



國際中心／綜合報導

拍攝性愛影片或許是部分情侶間的情趣，但是分手後往往成為攻擊的利器。西班牙一名已婚婦女因拒絕與前男友復合，前男友竟惱羞成怒，將當年兩人拍的性愛影片傳給女生的老公，甚至也傳給了女生的同事，影片開始四處流傳。最後這名婦女不堪壓力，選擇上吊自殺留下分別才4歲與9個月大的孩子。

家住西班牙埃納雷斯堡（Alcala de Henares）現年32歲的盧比歐（Veronica Rubio）與丈夫育有兩名4歲與9個月大的孩子。前段時間她的前男友跑來要求復合，遭到拒絕後惱羞成怒，就到處傳送當年兩人一起拍攝的性愛影片，包含盧比歐的丈夫、同事都有收到。根據盧比歐的公司表示，當時不堪壓力的盧比歐有與人資主管求援，公司理解情況後鼓勵她報警，卻被盧比歐拒絕。

隔沒幾天，盧比歐被發現在自家上吊。該公司員工也發起抗議，認為公司沒有妥善進行性騷擾的協議，也沒有啟動該有的幫助機制。西班牙警方表示，已經針對這起案件展開調查。

▼該名男子甚至將影片傳至色情網站。



Esto es una puta basura. Esto da asco. Esto es repugnante. Los HOMBRES que sois capaces de PAJEAROS con algo así después de lo que ha pasado sois PUTA BASURA. Que qué ha pasado?

Verónica Rubio es puta tendencia en webs PORNO pic.twitter.com/aD82GgaKJF — Inet Aramez (@Inet_Aramez) 2019年5月30日

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