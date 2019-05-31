免登入看新聞超有感！網友敲碗加碼大放送

App活動小組／綜合報導

ETtoday新聞雲免登入就能看新聞，真的太有感了！忙碌了一整天，利用空閒關注最新時事新聞，省下登入的時間，立即與世界連結，包含新聞、娛樂、運動賽事全平台內容任你看，更將蒐集金幣加碼大放送！每天上《ETtoday新聞雲》App看新聞，蒐集金幣，百萬大獎得主可能就是你！

「ETtoday新聞任你看 300萬大獎加碼抽」，超多大獎等你來抽，每日蒐集15個金幣，即可獲得15次日抽機會，每日最多可蒐集15個金幣，周周抽出掃地機器人、氣泡水機、RIMOWA行李箱、餐券、SOGO禮券等等，超多超豪華獎品大放送，每周蒐集60個金幣，完成4日任務，就可以加入三百萬大獎抽獎行列，蒐集越多，距離抽到獎品的機會越近唷！

下載新聞雲App看新聞，金幣蒐起來，馬上發大財！

請繼續往下閱讀...

感謝所有網友熱情的參與，5月份蒐集金幣數量近500萬個，許多網友敲碗要求延長活動，自5月29日起至7月2日，將蒐集金幣活動加碼大放送，現在起快點行動，下載《ETtoday新聞雲》App 觀看新聞，收集金幣，就有抽好禮的機會，這麼多的好禮還不心動嗎？ 快拿起你的手機，掌握世界動態，加入抽好禮的行列吧！

【簡單步驟完成蒐集金幣】

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App看新聞，點擊新聞上方隨機出現金幣，看越多新聞，蒐集越多！

◎步驟3：點選App下方正中間欄位「活動」，可察看活動辦法、蒐集紀錄、獎品清單及中獎紀錄。