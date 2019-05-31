瑀熙跟艾瑞絲人氣大PK！約男網友現身見面　粉絲暴動：我也要

▲瑀熙跟艾瑞絲跟男網友尬聊。（圖／取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

網路正妹直播主「瑀熙」（Yuci）以電競實況起家，而她近幾年轉戰Youtube，靠著自然不做作的個性和甜美外貌及姣好身材，受到廣大粉絲喜愛，頻道至今已突破40萬訂閱人數。瑀熙除了常常拍攝美妝穿搭、旅遊Vlog外，最近還和「反骨男孩」成員艾瑞絲（Aries）一起用約會軟體大PK，看誰能最快把男網友約出來見面，過程笑料不斷，引發網友熱烈討論。

有鑒於最近「BeeTalk」可能要在台灣下架，所以有很多網友在討論要改用什麼其他軟體替代，所以這次瑀熙跟艾瑞絲則選擇年輕人很愛的交友軟體「weTouch」來挑戰。瑀熙說：「有很多網友都一致推薦weTouch這個軟體，據說裡面有很多『巨』男美女。」而這也是瑀熙跟艾瑞絲第一次合體拍影片，影片中兩位女神接連跟男網友尬聊，相當有趣。

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而使用方式也很簡單，就跟其他交友軟體一樣都是有分喜歡跟不喜歡，其中比較特別的是畫面上有個星星叫「Super Like」，按下去代表超喜歡對方；再來還有個特別功能為排行榜，有分成男生跟女生以及校園不同排行，點進去可以看目前誰是人氣王第一名，可直接挑戰跟最帥或最美的網友聊天做朋友。

接下來，瑀熙跟艾瑞絲就開始PK，看誰可以最快把男網友約出來見面。首先由瑀熙開始找男網友聊天，過程中兩人不斷「犯花痴」，直呼「上面的男生都好帥喔」、「還有小鮮肉」，途中雖有聊到一個讓她很喜歡的187公分的對象，但可惜對方在嘉義，只能扼腕尋找下一個男網友，最後瑀熙花了5分38秒才成功找到男網友約出來見面。而艾瑞絲則只花了2分06秒，就成功約到男網友在台北車站見面，獲得勝利。

不過，由於艾瑞絲約到的男網友要到晚上才能見面，所以改成讓瑀熙約到的男網友先來錄製影片。影片中，這名男網友雖然沒有露臉，但一次見到兩位女神讓他感到有點緊張，肢體動作顯得相當青澀。而瑀熙最後還大方送給對方壁咚十秒福利，讓他一時無法置信。瑀熙還問對方「你是不是米花？」因為她想「爆米花」，讓男網友尷尬笑不停。最後，瑀熙還說這裡的網友俊男美女多又熱情，竟有個嘉義網友想特地北上見面，讓艾瑞絲笑稱「那真的是真愛！」。

看到瑀熙最後還大方送給對方壁咚十秒福利，讓其他網友看了直呼好爽，並紛紛敲碗也想要跟瑀熙跟艾瑞絲約出來見面，「我也需要被瑀熙壁咚」、「當然選瑀熙呀！可以不做選擇的話，當然全都要！哈哈哈」、「兩個我都要」、「我可以貪心點嗎？二個我都想要！因為都好可愛！」、「我也要跟二位見面！」、「兩位正妹超養眼！」。