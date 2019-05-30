海軍艦長撿屍女少尉　藍委籲蔡英文不要只忙著「打壓賴清德」

▲國民黨團召開「總統忙初選，軍紀大渙散」記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國軍近日分別舉行漢光演習，不料卻爆出海軍933鳳陽艦長呂上校帶一名喝醉的女少尉到摩鐵性侵。對此，國民黨立法院黨團30日上午召開「總統忙初選，軍紀大渙散」記者會，要求總統蔡英文應該向全國民眾道歉，並召開軍紀檢討會好好檢討，黨團書記長吳志揚也提醒蔡英文不要一天到晚只忙於黨內初選，想著「打壓賴清德贏得初選」。

▲國民黨團總召江啟臣。（圖／記者李毓康攝）



黨團總召江啟臣表示，演習視同作戰，沒想到竟然在漢光演習期間爆發如此重大的軍紀違規案件，連國防部自己都承認是近年來最嚴重的軍紀案件，海軍竟然還一度想要息事寧人、遮掩違紀的消息，最後還是因為女方態度堅定才決定法辦，讓江啟臣痛批離譜至極，根本是「國軍之恥」。

江啟臣也說，在部隊裡大家常說「愛的教育、鐵的紀律」，但現在只剩下「愛的教育、毫無紀律」，身為三軍統帥的蔡英文為何至今沒有出來講話？他提醒蔡英文，台海與國家安全要靠國軍來維護，但除了秀肌肉以外也應該好好整飭國軍軍紀，否則光有再多的武器沒有軍紀也沒辦法保衛國家的安全。

▲國民黨團書記長吳志揚。（圖／記者李毓康攝）



吳志揚則表示，類似如此的案件近幾年在部隊裡層出不窮，而且越演越烈、層級越來越高，而且每次發生後國防部的態度總是遮遮掩掩、避重就輕，態度非常怠惰且官官相護，才會讓這些事情越演越烈。吳志揚呼籲，蔡英文身為三軍統帥應該管好整個軍隊，實不是一天到晚只管初選、忙著打壓前行政院長賴清德好贏得初選、或是打壓在野黨作弊選舉，「這些都不是妳該做的」，提醒她應該定下心來好好整頓軍紀。

副書記長陳宜民也說，面對軍中接連爆發的醜聞，顯示軍紀渙散已經動搖國本，軍方不能再用汰除切割的消極態度面對。他指出，當年洪仲丘案發生後，蔡英文還帶著布條到凱達格蘭大道靜坐，現在她身為三軍統帥卻坐視軍紀渙散，只忙著管自己的初選，軍紀早已蕩然無存，希望她趕快召開記者會向全國民眾道歉，同時召開軍紀檢討會好好檢討一番。

立委李彥秀則說，民進黨過去在野時對軍紀管理吹毛求疵，上任之後的軍紀管理除了當事者送檢調調查之外，該負政治責任的長官完全沒事，民進黨想做的就是「大事化小、小事化無」。李彥秀說，蔡英文口中常喊要強硬抗中，但如何提升現在的國軍戰力以及形象才是更重要的。

江啟臣表示，這個案子的處理不該只是調職而已，今天最重要的是國防部的態度跟處置，如果對於這樣嚴重違反軍紀的事情只是「重重拿起輕輕放下」，很難看到未來軍紀要如何嚴密，為國家的安全種下重大隱憂，因此再次呼籲蔡英文作為三軍統帥，除了購買精良的武器之外，更必須好好整飭國軍軍紀。

▼國民黨團召開「總統忙初選，軍紀大渙散」記者會。（圖／記者李毓康攝）