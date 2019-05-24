展現優質宮廟文化　學甲警辦「優質宮廟、文化府城」公約簽署

▲台南市學甲分局5月23日晚上舉辦「優質宮廟、文化府城」的分區公約簽署活動，114間宮廟參加，展現優質宮廟文化決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲分局5月23日晚上舉辦「優質宮廟、文化府城」的分區公約簽署活動，由北門錦湖國小獅陣表演迎賓，展現「大北門區」的宗教文化特色，活動邀集學甲區、將軍區、北門區114間宮廟參加，各宮廟董事長、主委、總幹事等重要廟務幹部到場，顯見現代宮廟除重視宗教文化外，更重視優質的文化呈現。

「迓鬧熱」在府城向來是常見的民俗活動，每間廟宇建醮多以祈福、消災和團圓為寓意，但也少不了民俗藝陣與聯境交陪宮廟組成的繞境出巡隊伍，活動雖然熱鬧盛大，但活動的負面印象也少不了，如陣頭發生打架、環境的髒亂、噪音與空氣汙染就是讓社會大眾反感的部分。





台南市警局長黃宗仁指出，全台最多廟宇是在府城台南，而宮廟迓鬧熱是重要的文化傳承，此次為呼應民眾期許的優質宮廟文化，透過簽署活動來凝聚宮廟，共同宣誓「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」，避掉鞭炮噪音、環境汙染、交通擁擠及暴力事件，讓大家一起守護優質廟會文化。





學甲分局長洪頂力表示，感謝與會宮廟代表全力支持「優質宮廟、文化府城」公約簽署，他也期待傳統宮廟文化能夠優質呈現，大家一起找回傳統質樸、虔誠的宗教內涵，共同守護台南優質宮廟文化。