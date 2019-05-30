大陸擬用「稀土禁運」當最後王牌　日媒點出有2大難處

▲環時發表社評表示，若美國加碼打壓，中國遲早打稀土牌。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美中貿易戰情勢緊張，《環球時報》28日在官網發布評論表示，若美國不斷加碼打壓中國，「中國拿起稀土這個武器應當是遲早的事」。對此，日媒剖析，中國打稀土牌的話有利也有弊，若以中長期來看，對中國自身打擊也很大，供應鏈下游企業都會受嚴重打擊。

《環球時報》28日發布一篇題為《美方應當想到中國有稀土這張牌》的文章表示，「自美國宣布將華為列入『實體名單』後，對中國可能會限制甚至停止對美出口稀土的猜測就不脛而走；我們認為，如果美國不斷加碼對中國的打壓，中國拿起稀土這個武器應當是遲早的事。」

▲美中關係下一步如何走，外界相當關注。（圖／路透社）

評論提到，中國並不想升級貿易戰，但美方一再採取極端行動，特別是無任何正當理由透過行政干預切斷美國企業對華為等中國公司的供應關係，這種情況下中國任其胡作非為而不採取報復行動，顯然既不符合國際關係的基本邏輯，也不是人們對局勢的期待。

由於中方近日大力宣揚稀土作用，外界分析北京可能會以此作為貿易戰的武器。《日本經濟新聞》分析認為，中方此舉其實沒那麼容易，因為若以生產者的角度來說，中國的確是有優勢，但以中長期來看的話，對中國自身打擊也很大；其中一項大問題就是供應鏈下游的企業，將會面臨無法向美國客戶出口產品，中國會有嚴重打擊。

文章提到，中國若只是用稀土禁運美國來作為貿易戰反擊的話，將會非常困難，因為歐美日幾年前就認為中國的出口限制屬於隨意優待國內産業的政策，向世界貿易組織（WTO）起訴，而WTO在2014年裁定中國敗訴，是不利中國以稀土反擊的案例；文章強調，若中國實施稀土禁運的話，就等於中國講一套做一套，沒有說服力。