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先平等才能繼續談！　高峰：貿易磋商能否有進展「取決美方的態度」

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▲▼中國商務部發言人高峰。（圖／取自中國商務部網站）

▲中國商務部發言人高峰。（圖／取自中國商務部網站）

大陸中心／綜合報導

自第11輪貿易磋商美國祭出懲罰性關稅後，致使中美貿易摩擦加大，牽扯全球股價暴跌，甚至掀起主播跨海辯論戰。針對貿易戰能否走向尾聲，或下場談判確切時間表，商務部新聞發言人高峰30日於記者會表示，「中美貿易談判能否取得進展，很大程度上取決於美方態度和誠意，只有在平等相待、相互尊重的基礎上，磋商才有可能繼續」。

高峰指出，由於美方不斷升級貿易摩擦，各種動作不斷，才使中美經貿磋商嚴重受挫。中美貿易談判能否取得進展，很大程度上取決於美方態度和誠意，只有在平等相待、相互尊重的基礎上，磋商才有可能繼續。中方始終認為，合作是中美雙方唯一正確的選擇。同時，合作是有原則的，磋商是有底線的，中方在重大原則問題上決不讓步。

▲▼中美女主播辯論，劉欣，雷根。（圖／東方IC）

▲中美女主播辯論戰，劉欣（右）與雷根（左）。（圖／東方IC）

且「加徵關稅解決不了問題」，高峰表示，加徵關稅解決不了貿易不平衡的問題。「最近美國有機構發布報告稱，美國加徵關稅措施給美國每個家庭每年造成831美元損失，還導緻美國就業和投資下降」，「美方的貿易霸凌主義最終損害的是美國自身，買單的是美國的消費者和企業」。

另外，有關「限制蘋果手機」作為反制美國的說法，高峰回應，「中方多次強調，所有在華外資企業的合法權益都將得到中國政府保護。我們將堅定不移深化改革、擴大開放，繼續致力於為各類企業打造穩定、公平、透明、可預期的國際一流營商環境」。

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關鍵字：中美貿易,經貿談判,高峰,貿易戰,中美貿易戰,商務部

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