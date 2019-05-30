中美貿易戰不停　北越成電子業新基地！郭台銘：我12年前就佈局了

▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘指出，南韓與台灣的出口產品相似度高，未來是產業面強勁的競爭對手，對於美、中兩大經濟體絕對不能擇一。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



政治中心／台北報導

美中貿易戰煙硝四起，對全球GDP造成衝擊不小，局勢動盪不安，各界學者評論對台灣產業鏈的影響，有弊也有利。鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘指出，南韓與台灣的出口產品相似度高，未來是產業面強勁的競爭對手，對於美、中兩大經濟體絕對不能擇一，「策略是左右逢源！」重新配置產品資源。

談到兩岸與美國的關係，郭台銘預測，貿易戰不會持續太長時間，取而代之的是全球科技戰爭興起，「經濟背後需要靠科技支撐！」科技實力是拉拔經濟體成長的基石，產品單價若無法提升，凸顯附加價值的優勢，所有中小企業價值等於歸零，不僅如此，科技整合成面會影響單位生產效率問題，屆時金融、股票市場失去戰力，台灣人賺不到錢。

針對台灣經濟發展的藍圖，郭台銘提出東進、西和、南拓、北接的策略，重塑全新的供應鏈，首先主張簽訂台美FTA（自由貿易協議）讓台灣製造業進美國。





▲郭台銘2007年前進北越開發，如今成果豐碩。

外國媒體《華爾街日報》指出，越南輸美的增幅成長更大，由15%增加34%，美國自南韓的進口增速也倍翻，今年第1季成長率18%，去年第4季時只有9%。貿易轉移的關鍵，最大原因可能是中國商品運輸改道的原因。

郭台銘說，當初介紹三星電子副會長李在鎔前往越南投資，推動製造業研發，現在三星90%智慧手機在當地生產，已成為最重要的戰略基地。回憶這段往事，郭台銘早在2007年從圳龍華廠出發，沿途經過廣西抵達北越河內，觀察這條300多公里的跨過陸運道路，相較之下海運耗時1周，這段陸路運輸全程只需花21小時，於是在北越買地建廠，無奈隔年爆發金融海嘯，拓廠計畫只好暫時停擺。

2018年中美貿易戰開打迄今，越南成企業轉進設廠的重要基地，尤其北寧成為電子業和運輸業大動脈，當年他預言的那條經濟運輸幹道，從南寧到北越河內，陸運只需6到8小時，吸引更多企業集團紛紛入駐興建工廠，「其實新南向政策，鴻海已經走了三年。」如今捲土重來，鴻海在北寧省桂武工業區建立第一座工廠，地理位置優越，未來將積極佈局全球，帶動改革拼經濟的序幕。

同時，郭台銘認為可以透過FTA進軍東南亞、印度、西亞（中東）市場，開拓台灣 「後廠」成為帶動整個亞洲經濟的成長樞紐，例如發展印度經濟體，必須建立製造業基礎，台商可以依照製造能力優勢即早布局，掌握13億市場商機。