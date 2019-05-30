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宏福集團掏空案審18年　北市議員陳政忠更三審獲判無罪

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▲▼臺北市議員陳政忠競選連任總部成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲纏訟18年的宏福案更三審，陳政忠獲判無罪。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市議員陳政忠涉及喧騰一時的宏福集團掏空案件，案件纏訟18年後，高等法院更三審30日宣判，一審遭重判20年的陳政忠，在更三審獲得改判無罪。另外前宏福建設副總陳秀芝也改判無罪，前宏福證券董事長盧寶琴，則獲輕判3年。可上訴。

在這次九合一大選中，成功九連霸的台北市議員陳政忠，在1999年間因為涉及宏福集團60億元掏空案件，遭檢調單位查辦。檢方認為，陳政忠為宏福集團實際負責人，轄下企業包括建設、人壽、證券、票券金融、立福營造等10多家公司。但檢方認為陳政忠將名下土地高價賣給宏福建設，又曾經辦理不值增資數十億元，並被陳政忠非法挪用；另外也查出陳政忠勾結盧寶琴等人，將公司股票向金融機關辦理數十億元融資，供他私用。

全案於2001偵查終結，檢方對陳政忠依照背信、侵占、詐欺、違反公司法、保險法及證券交易法等罪嫌提起公訴，並具體求處15年徒刑；另外檢方也對時任宏福建設董事長的前內政部營建署長潘禮門等10人，一併起訴。

一審於2006年間宣判，陳政忠遭認定有罪，重判有期徒刑20年。一審判決後，國民黨隨即將陳政忠開除黨籍，陳政忠隨後以無黨籍身分參選台北市議員，順利完成九連霸。而他的案件從一審到更二審均有罪，但刑度從20年減輕到5年。

更三審於30日宣判，高院以查無實證為由，將陳政忠改判無罪。另外還未審結的前宏福建設副總陳秀芝也改判無罪，前宏福證券董事長盧寶琴，則被以「操縱股價罪」，輕判3年。可上訴。
 

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關鍵字：法律,人權,陳政忠,宏福集團,掏空,市議員,判刑,更審,無罪

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