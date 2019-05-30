總統提名4位大法官　民團籌組評委會將對4人評鑑

記者吳銘峯／台北報導

總統府公布4名大法官被提名人選，以銜接9月30日將卸任的大法官。有14個民間團體組成「民間監督大法官人選聯盟」，並宣告要籌組「大法官被提名人選評鑑委員會」，將針對被提名人的品德操守、人權履歷、學識與專業能力、憲政人權理念等項目評鑑。聯盟也對被提名人發出問卷，要求被提名人詳實回答；另外也呼籲立法院給予社會大眾1個月以上的期間表達意見。

總統府在日前召開記者會，公布4名大法官人選：高雄高等行政法院院長楊惠欽、考選部長蔡宗珍、台灣大學法律系教授謝洺洋，以及司法院秘書長呂太郎。對此，聯盟表示肯定，因為到大法官卸任期間長達4個月，可以給立法院足夠的時間審核、行使同意權。

▲「民間監督大法官人選聯盟」記者會。（圖／記者李毓康攝）

但聯盟也認為，對於4位被提名人，他們將邀請專家學者，籌組評鑑委員會，針對提名人的品德操守、人權履歷、學識與專業能力、憲政人權理念等項目評鑑，最後也會製作成評鑑報告。而聯盟也對被提名人發出問卷，除了調查相關專業能力外，也調查個人資料，並要求被提名人詳實回答。聯盟也呼籲立法院，要給予社會大眾1個月以上的時間對評鑑的結果表示意見，之後再行使同意權。

另外「婦女新知基金會」資深研究員曾昭媛教授也指出，目前仍維持大法官人數1／4的情況，希望未來大法官的提名能符合《聯合國消除對婦女一切形式歧視公約》的國際標準，提高女性大法官人數達1／3。聯盟也會審核提名人是否具有多元人權保障與性別平權的履歷，包含是否曾參與相關議題的經歷，以及著作或判決中，表達對性別與人權的支持。

