三星擁DeX Live專利　Note10可望升級至無線傳輸DeX功能

▲目前三星DeX功能最新的連接法為透過USB Type-C轉HDMI孔的轉接線進行連接。（圖／記者洪聖壹攝）

科技中心／綜合報導

三星的DeX功能一直備受外界推崇，因為該功能能讓手機輕鬆實現桌機電腦體驗，該功能在三星每推出一部新旗艦手機時就會進行更新，據外媒報導，三星已經向歐盟知識產權局提交「DeX Live」專利申請，估計就是能實現無線傳輸的DeX功能。

綜合外電報導，三星的DeX功能主要是用戶能直接將手機或平板電腦的畫面投射至大型顯示器，進行類似桌機電腦的體驗。三星每年也都會對DeX功能進行升級，從Galaxy S8系列開始推出第一代轉接設備（行動工作站），到了去年發表的Galaxy Note9已經可以直接透過USB Type-C轉HDMI孔的轉接線進行連接。

三星近期向歐盟知識產權局提交名為「DeX Live」的專利，儘管三星並未表示這項專利的用途，但外媒紛紛推測，這項專利將能實現「無線傳輸」DeX功能，將不用再依靠行動工作站或連接線。為了實現這項功能，手機內部可能會搭載某種無線接收裝置，將能讓接收無線傳輸DeX功能就像Google的Chromecast一樣簡單好用。

報導分析認為，三星下一款旗艦機預計將是今年8月發表的Galaxy Note 10，若「DeX Live」真是能讓三星實現無線傳輸DeX功能，Galaxy Note 10將會是一個很好的平台。