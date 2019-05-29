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三星發表100W快充可防爆、測潮！或將用於Galaxy Note 10

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特約記者洪聖壹／綜合報導

三星電子稍早宣布推出100W快充技術，有別於小米今年初發表的技術，三星是透過官方新聞稿的形式，正式向全球公開這將技術，而且符合最新的USB-PD 3.0規範；若無意外，該項技術將會被應用在Q3發表的Galaxy Note 10。

▲▼三星Galaxy Note 10將採100W快充。（圖／取自Phonearena）

▲三星Galaxy Note 10將採100W快充。（圖／取自Phonearena）

根據三星的介紹，這項技術是透過Type-C的PD控制器，名稱分別為SE8A和MM101，而且這兩個半導體組件都嵌入了eFlash功能，可以因應需求來進行韌體更新，而且都支援最高20V/5A的100W快速充電功能。

這兩款晶片都具備AES個資加密標準，最重要的是，兩款晶片都具備電壓過度的防護功能，可以有效避免手機在快速充電過程中，因為突然性的電流暴衝而產生可能的電池爆炸危險；此外，SE8A額外加入了一套名為Secure Element的充電安全系統。MM101則可以感知潮濕，好比說手機進水、受潮，就停止快充功能，以防用戶受到致命電擊危險。

三星表示，MM101目前正處於採樣階段，而SE8A正在量產，這也正代表三星的這套100W快充將可望如期為新一代旗艦機Galaxy Note 10所採用。

▲▼ 三星最新100W快充模組，具備防爆、防潮等安全功能。（圖／取自三星）

▲三星最新100W快充模組，具備防爆、防潮等安全功能。（圖／取自三星）

需要特別說明一下，以往要讓手機擁有快充技術，除了相對應的晶片模組外，還需要有特殊的傳輸線、電池、充電器，才能完成快速充電，不過根據三星的說明，最新的100W快衝，只要透過相對應的配件，也就是傳輸線，跟支援快速充電的電池，就能夠使用，也就是說該項快充技術可以支援平板、筆電，或是顯示器為手機充電，相信對許多人來說，這個消息將會是非常有幫助的。

目前在快速充電方面有華為的Mate X，配備55W快充，而根據第三方評測華為P30 Pro支援的40W超級快充，能夠讓手機在50分鐘內就能夠充電超過95%；至於OPPO Find X宣傳的“80W快充”，其道理其實跟40W快充一般，不過這項SuperVOOC技術的效率比華為好一些，30分鐘就能夠讓手機擁有約90%以上的電力。另外還有一加科技最新推出的OnePlus 7 Pro，配備4000mAh快充電池，可以在20分鐘之內，充電50%。而從小米手機總裁林斌所公開消來看，他們最新的100W快充技術，可以讓手機在17分鐘之內充滿4000mAh。

而三星推出這項技術，無疑宣布接下來將推出的Galaxy Note 10採用的快速充電技術，遠遠超越自家Galaxy S10 5G的25W快充，當然也超越了華為跟OPPO，不過目前還未能確認該項技術是否與今年初小米公開的100W快充技術是否有關。

ET快訊
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關鍵字：三星,Galaxy note 10,Samsung

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