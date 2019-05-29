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市調機構：三星、華為穩坐2019年第一季全球智慧型手機銷售冠亞軍

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▲▼華為P30。（圖／路透）

▲根據2019年第一季的銷售表現，華為穩坐全球第二大智慧型手機廠商的寶座。（圖／路透）

記者邱倢芯／綜合報導

華為近期受到了美方禁令影響，預計該公司短期內的成長空間將受限；不過根據市調機構Gartner統計，2019年第一季的銷售表現，華為穩坐全球第二大智慧型手機廠商的地位，並持續縮小與三星之間的差距。

Gartner資深研究總監Anshul Gupta表示，頂級智慧型手機的需求仍低於基本款機種，影響了像三星、蘋果這類主打高階智慧型手機的品牌。此外4G功能型手機保有價格低廉的優勢，使得功能型手機升級智慧型手機的速度趨緩，實用型智慧手機的需求也隨之減少。

旗艦型智慧手機的創新速度減緩和價格上揚兩大因素，使得換機週期持續拉長。即使是美國和中國大陸這兩個智慧型手機銷量最大的國家，2019年第一季的銷售量也分別下滑15.8%和3.2%。

三星在2019年第一季依舊是全球手機銷售冠軍，拿下19.2%的市占率，而華為年成長率（44.5%）則是全球前五大廠商中最高者，總計銷售5,840萬支。

華為在所有地區的智慧型手機銷量均有所成長，Gupta指出，華為在歐洲和大中華地區這兩個最大市場的表現亮眼，智慧型手機銷售分別成長69%和33%。華為持續稱霸大中華地區，奪下29.5%市占率，也使其穩坐2019年第一季全球第二大智慧型手機廠商的寶座。

不過Gupta也指出，若Google應用程式和服務正式停止支援華為手機，將會影響華為的全球布局，因為華為手機市場有近半數都在海外，不但會使消費者對品牌產生疑慮，短期內更限制了華為的成長空間。

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關鍵字：三星,華為,Gartner

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