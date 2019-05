2019高校畢業歌票選／苗栗農工《我會想起現在的你》

《我會想起現在的你》

作詞:李宜蓁、林之凡、黃帟穎、涂家鈞

作曲:羅紀煬、林靖堯、張易安、江欣芳、李庭羽、吳昇霖

演唱:

謝佳陵、江詠琪、謝幸如、鍾詠慧

陸沿珊、徐淑怡、涂家鈞、梅濰彤李祈鋒、游亞璇

創作理念:

苗栗農工共同譜寫你心中最棒的高中回憶!

請多支持 《我會想起現在的你》

在這個即將離別的季節裡,細數著你我的過去

我們的路或許分歧,但絕對不要忘記

那些我們一起擁有的回憶,無論未來我們將在哪裡

我會想起現在的你



歌詞:

你陪伴我遠走高飛 我帶你勇敢去追

追逐著光我們一起跟隨 離開漆黑也不下墜

就在陽光下帶著淚水 讓過去惡夢留下殘灰

嚮往未來不說累也不後悔 擁抱過去再說聲感謝

離開校園後的生活 總不能隨意揮霍

想像著未來狂歡的日子 但是一切無法著急

Because I love future life.

Because I wanna pursue my dreams

Cause a lot of people are waiting for me.

Yes I can fly and then I will leave.

不想要 不敢想

我們感情已成了回憶

笑著哭著 莫忘彼此

願往後日子美好

不想要 不敢想

我們感情已成了回憶

笑著哭著 莫忘彼此

願往後日子美好

往夢想前進不後退 別讓期望被浪費

飄散著雨我們一起離別 別讓回憶只留在長夜

不想要 不敢想

我們感情已成了回憶

笑著哭著 莫忘彼此

願往後日子美好

不想要 不敢想

我們感情已成了回憶

笑著哭著 莫忘彼此

願往後日子美好

別忘記 忘記你

忘記我們的這些曾經

看著看著 痛哭流涕

但願我們再次相遇



別忘記 忘記你

忘記我們的這些曾經

看著看著 痛哭流涕

但願我們再次相遇

我會想起現在的你