與貝佐斯前妻一樣！　湖北香港2富豪也捐一半財產

▲劉道明。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

大陸中心／綜合報導

微軟創辦人比爾•蓋茲（Bill Gates）以及股神巴菲特（Warren Buffett）在2010年成立的捐贈承諾組織The Giving Pledge（「捐贈誓言 」），28日新公佈了19名新簽署承諾的慈善人士名單。這份名單引人關注的除了世界首富、亞馬遜創始人貝佐斯的前妻瑪肯西（MacKenzie Bezos），還有來自湖北的劉道明和香港的Ben Delo兩位中國籍富豪。加入「捐贈誓言 」的富豪承諾將自己一半以上的財產，捐獻給慈善組織或用於慈善事業。

據《澎湃新聞》報導，Ben Delo是比特幣及其他加密貨幣衍生品交易平台BitMEX的聯合創始人。他再2005年畢業於牛津大學伍斯特學院，獲得數學和電腦科學專業雙重一等學位。

Ben畢業後加入IBM擔任軟體工程師，並在工作期間獲得數項發明專利。後來他在對沖基金GSA Capital和摩根大通銀行開發高頻交易系統。2018年，隨著BitMEX成為全球最大加密貨幣交易平台，Ben也成為英國最年輕的白手起家的億萬富翁。目前他和妻子Wong Pan Pan在香港生活。

劉道明1957年生於湖北省洪湖市，漢族，畢業於武漢城建學院，獲得工程學碩士學位，現任美好置業董事長，也是公司實際控制人。據蓋茲基金表示，劉道明2016年創辦了美好公益基金會，組織培訓社工，為社區孤獨、老弱、貧困人群提供幫助。1990年以來，劉道明累計為社會慈善事業捐款2億餘元人民幣（約新台幣9億元）。

蓋茲基金會介紹，「捐贈誓言 」宣誓人承諾將半數以上財產投入慈善事業。不過，「捐贈誓言 」既不直接參與籌款，也不為任何特定目的或組織提供資金支援。目前加入「捐贈誓言 」的204位慈善家年齡從32歲到94歲不等，分別來自23個國家。此前已經加入「捐贈誓言 」的大陸慈善家包括蒙牛創始人牛根生、深圳市海雲天投資控股有限公司董事長游忠惠、北京東方君公益基金會發起人董方軍等。