年底達到測試賽要求！陸首座跳台滑雪中心「雪如意」造型超吸睛

▲大陸首座跳台滑雪場地「雪如意」。（圖／翻攝央視，下同）

大陸中心／綜合報導

2022年冬季奧林匹克運動會將於北京舉行，其中比賽所使用的國家跳台滑雪中心是大陸首座跳台滑雪場地「雪如意」。據悉，它是張家口賽區冬奧會場館群建設中，工程量最大、技術難度最高的競賽場館，今年年底將達到測試賽要求。

國家跳台滑雪中心主要由「頂峰俱樂部」、「競賽區」、「看台區」所組成，面積相當於一個標準足球場，而建築靈感則來自於中國傳統飾物「如意」，因此被取名為「雪如意」。據悉，它共有2條賽道，分別由落差136.2米的大跳台賽道和落差114.7米的標準跳台賽道所組成。

▲國家跳台滑雪中心的建築靈感來自於中國傳統飾物「如意」。

參與該項工程的工程師陳祥國指出，「我們採取的措施就是在山下用一個拼裝平台，將小物件拼裝成一個獨立的單元，運輸到上面，之後再用兩台動臂塔進行吊裝就位；這是透過精準地計算，藉此滿足跳台的施工工期要求。」

此外，施工人員表示，目前賽道部分正在進行基礎底部的施工，至於看台區部分仍在進行山體改造施工，預計今年年底整個跳台滑雪中心將會達到測試賽要求。

▲國家跳台滑雪中心的賽道部分目前正在進行基礎底部的施工。

據了解，張家口賽區共將舉辦51項小型比賽，有51枚金牌，約佔北京2022年冬奧會全部比賽項目的47%；此外，賽區共有4個競賽場館，分別為雲頂滑雪公園、國家跳台滑雪中心、國家越野滑雪中心，以及國家冬季兩項中心。

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