初選納不納柯文哲民進黨吵翻天　柯P笑：這樣很好不是嗎？

記者陳家祥／台北報導

面對總統內初選僵局，29日下午民進黨將再次舉行中執會討論，但總統蔡英文、前行政院長賴清德搶先在28日下午2點於陽明山見面，磋商初選相關事宜長達2小時。對此，北市議員王鴻薇29日在總質詢時對柯文哲喊話，與其讓民進黨這麼為難，一直在煩惱要不要把民調放進柯文哲，「市長要不要早一點宣布參選？」對此，柯笑說，「呵呵，這樣很好不是嗎？」

王鴻薇指出，從總質詢到專案報告，很多人都問到選總統問題，今天民進黨中執會要討論初選辦法，但昨天蔡賴先見面討論怎麼協調，「這跟你又有關係了，你與其讓民進黨這麼為難，一直在煩惱要不要把民調放進柯文哲，還成為他們沒有辦法達成共識的石頭，市長你要不要早一點公布要不要選總統，不要讓蔡英文、賴清德為難？」

對此，柯文哲笑說，「呵呵，這樣很好不是嗎？」，直言自己很慶幸自己不是民進黨的。王鴻薇追問，要不要提早宣布？柯文哲說，這就是平常心，這還是要訓練。

面對王鴻薇追問幾月要宣布？8月？柯文哲說，不會，並說有標準答案，登記的時候有去就是要選、登記沒去就是不選，「就擺著啊，昨天專訪我也講，這不是正常國家該有的，台灣怎麼會搞到這種局面？」直言自己是在不正常國家中努力保持正常。



▲柯文哲赴議會總質詢報告。（圖／記者李毓康攝）