6月1日韓粉會師凱道　雲林「韓粉頭」揪4輛遊覽車北上

▲韓粉陳先生網路糾團6/1北上誓師。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

韓粉號召6月1日在凱達格蘭大道舉辦全國團結造勢大會，住在雲林斗六的陳先生,去年受到韓總一隻《外漂青年、返鄉投票》的競選影片而深受感動，專程從越南返回雲林投票，雖然自己本身不是高雄人，但韓總接地氣的高人氣和庶民語言的談話風格，讓他決定當起韓粉頭，在網路號召韓粉北上，短短幾天，報名人數就超過了四輛遊覽車。

31歲的陳先生，去年和朋友集資到越南開了一家洗衣機清潔公司，標榜到家服務，從早拚到晚，就是希望能讓在台灣的家人過上好日子，但隻身在外打拚的日子，總在夜深人靜時，格外落寞。2018大選時，他在網路上看到了韓國瑜的競選短片，呼籲北漂的遊子返鄉投票，影片中母親對在北部打拚的小孩深深呼喚，讓他心有戚戚焉感同身受，決定結束在越南的一切事業返鄉。



他說，以前他對政治根本無感，隨著成家立業加上第四個小孩子出生，肩上的經濟重擔更重了，但台灣因為政治因素，導致經濟停滯不前，在韓國瑜喊出「台灣安全 人民有錢」的口號下，決定挺身而出力挺韓國瑜參選總統，凝聚韓粉的力量化為實際行動，當天將號召四輛遊覽車搭載韓粉北上參加造勢大會，誓言2020要把韓國瑜給送進總統府。