高雄「MOU」正夯　澄清眼科與韓眼科簽合作備忘錄推觀光醫療

▲韓國眼科中心與高雄澄清眼科簽署合作備忘錄，衛生局主秘王小星到場見證 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

今年四月，澄清眼科曾藉著員工旅遊的機會，總院長吳孟憲醫師特地率領三十名醫療團隊等前往韓國國際知名的「B & VIIT」江南明亮世界中心參訪「取經」、觀摩學習，事隔1個月後，現在雙方在高雄簽署合作備忘錄MOU，並實地瞭解營運模式。

澄清眼科總院長吳孟憲醫師表示：「韓國B & VIIT眼科是韓國首屈一指的眼科中心、世界知名的近視手術機構，不但具有完備的醫療檢測設備及高水準的醫療服務，也由於B & VIIT是國際知名近視手術權威，大陸、歐洲、美國各地眼科醫師、眼科專科機構，都曾經前往進行觀摩與交流訪問！ 」

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這次與韓國眼科B & VIIT診所簽署合作的內容，吳孟憲醫師談到：雙方將主要合作內容為：一.分階段相互合作致力於臨床研究和聯合研究，以提升精準醫療服務。二.定期會面交流關於研究和技術發展趨勢的相關資訊。三.將可能供應對方合理的物力和技術資訊。

▲韓國眼科中心與高雄澄清眼科簽署合作備忘錄，衛生局主秘王小星到場見證 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市衛生局主秘王小星見證整個過程，同時也強調：今年是高雄市政府推動「醫療醫美觀光元年」，這次與韓國眼科診所的交流，是眼科界的首先響應，恭賀雙方交流成功，使兩國民眾獲益!