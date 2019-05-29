「郭台銘沒有要卡韓」劉宥彤：黨中央如果挺...為何沒有手機民調

政治中心／綜合報導

鴻海董事長郭台銘過去主張要辦政見發表會、要求將國民黨總統初選納入手機民調，被外界視為在卡高雄市長韓國瑜，近來甚至傳出黨中央比較挺郭台銘的傳言，對此，永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤29日表示，郭台銘並沒有要卡誰，只是覺得要把對人民或國家的主張說清楚，「我們也是選的很卡欸！」

劉宥彤29日在《雲端最前線》直播節目中提到，很多人認為他們堅持辦辯論會、政見發表會，是為了要卡韓國瑜，甚至有黨中央比較挺郭台銘的耳語，「我們真的要說，如果黨中央是挺郭的，為什麼我們要求要有手機民調，但是沒有呢？希望說能夠辯論，現在看起來也應該不會有。」

「我想，事實勝於大家的口水！」劉宥彤說，「不是為了要卡誰，今天的想法是，我們如果要出來選舉，是不是能夠把對人民的主張，或者為國家的主張說清楚，這才是要為國家出來服務的最重要宗旨呀！所以我覺得在這件事情上，很多大家的耳語說要卡誰卡誰，我覺得真的只要看黨中央的態度，大家應該很明確的知道，我們也是選的很卡欸！」

對於《ETtoday新聞雲》的最新民調中，在2020年總統選舉國民黨人選方面，郭台銘支持度28.9％已超越高雄市長韓國瑜的25.9％，劉宥彤表示，一直對各種民調審慎樂觀，不能看到民調很高就開心，應該好好評估哪裡好、哪裡不好？

▲郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

至於韓國瑜要參加6月1日在凱道舉辦的誓師大會，劉宥彤提到，郭台銘說過了「樂觀其成」，因為這就是韓國瑜的強項，不過最主要的還是「人民要什麼」？因為人們還是會去思考，哪一種政見、哪一種事情才是對國家或人民有益的。

另外，對於有許多人質疑前高雄縣長楊秋興是被郭台銘派去「黑韓」的，劉宥彤則表示，她傳了好幾次的訊息給楊秋興，因為她擔心對方跟韓國瑜有些誤會無法解開，但「這真的不是我們做的！所以我們也跟楊縣長講說，因為你每一次做這件事情的時候，你又說好像是挺郭董的，那這樣陷我們於不義耶！搞得我們進退兩難的感覺。但這件事情，其實（郭台銘）董事長從沒有公開批評過楊縣長，因為他覺得選舉不應該把所有人心都給破壞了。」