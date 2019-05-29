蘇南／先做足風險分析　《政府採購法》才能修正到位

▲《政府採購法》部分條文修正已於5月25日施行，其中強化了營建工地的安全，以期降低工地的職災發生頻率。（圖／記者李毓康攝）

立法院於4月底三讀通過《政府採購法》部分條文修正案，針對改善採購作業程序、加重行賄行為之處罰、修正不良廠商停權程序及實體規範等面向進行修法，以營造更健全的政府採購環境。本次共有18條修正，另增訂3條，增修了21條，已於5月22日由總統公布，並在5月25日起生效。

此次修法有助於國家建設與保障勞工權益，立委及行政院都有提出修正草案，朝野黨團與行政部門此次共同協力把《政府採購法》相關法制修正的更加完備，值得肯定。以下針對改善採購作業程序方面，提出相關評析。

新法第11條之1增訂：「機關辦理採購可成立採購工作及審查小組，使採購作業程序更為周延」，筆者亦感認同，因為公共工程常動輒數億或數千萬元，倘若經過審查小組進行事前的程序性審查，甚至對不同投標文件間進行差異分析，將可兼顧防弊與興利，並能以公平、公正的程序及合於採購目的，篩選出最優質的廠商。

值此資安就是國安的時代，在國家安全採購上，新法第17條增訂對我國或外國廠商資格之限制條件及審查辦法，對於如何防範國外產品透過手機、物聯網及大數據等科技產品，收集我國國安資料，確有其急迫性及必要性。例如，今年1月中旬，行政院發言人Kolas表示，總統府、行政院與中央各政府機關，多年前已全面禁止在公務上使用中國品牌的資通訊產品，當然也包括近期成為新聞焦點的華為。

另就改善營建工地安全上，新法第70條之1增訂強化職業安全衛生管理機制，要求廠商依《職業安全衛生法》採取必要防範措施，降低發生職業災害的風險，並加強查核機制，預期可大幅降低營建工地的職災發生率。筆者認為，我國營建業職業災害數量位居各產業之首，2017年營造業之職災死亡人數高達142人，占全產業死亡人數314人的45％；但營造勞工總數卻僅占全產業的6.07％。

新法第94條增訂：「機關辦理評選作業遴聘的專家學者，不可以是政府機關的現職人員」，避免既是公職人員又是專家學者，身分角色產生衝突，也更符合比例原則。而對於較具爭議的「最有利標」，新法第52條第2項增訂：「機關辦理公告金額以上之專業服務、技術服務、資訊服務、社會福利服務或文化創意服務者，以不訂底價之最有利標為原則」，透過簡化最有利標之適用條件，以利機關靈活運用採購策略。對於專業、社福或文化等服務，非以價格為唯一目標，故以「不訂底價」為原則，但仍需經過最有利標之評選程序。但未來執行時，仍應注意防弊，避免因不訂底價而浪費公帑。

這次修法讓勞工得到更好的保障，避免職災發生機率，雖然修法程序及技術完備，值得肯定，但我國向來缺乏有關立法學、修法學之相關研究，修法前是否有進行對產業、勞工及採購效率、品質的風險評估？是否有先調閱法院判決或採購統計資料，分析修法後對於採購人員執法的法律風險？以及對於廠商投標、履約的交易風險及成本影響的分析？

筆者建議，未來修法前，應先對於營建產業經濟、公共建設永續發展、修法與採購行政的結合性、杜絕採購弊端的社會期待性等，先進行分析評估，才可能產出好的修法內容，而非僅憑決策者、上位者之個人意志，以及國會立法者之黨團協商（政治妥協）而已！

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●蘇南，國立雲林科技大學營建系及通識教育中心教授，交通大學土木工程博士，中正大學法學博士，中國政法大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。