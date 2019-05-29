Seafood大戰！妙天要妙禪「走出勞斯萊斯」　網笑：撈翻了分你幹嗎





▲國會政黨聯盟主席悟覺妙天（右）。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜將在6月1日北上凱達格蘭大道參加的挺韓誓師大會，被爆出幕後金主是國會政黨聯盟主席悟覺妙天，結果後者在27日下午聲稱該活動與他無關後，到了晚上又轉彎坦承，是前花蓮縣長傅崐萁尋求下，才出借場地及設備。妙天29日po文表示，這幾年來尋求他協助的人不分藍綠，若他的徒弟妙禪能承認自己的錯，「走出勞斯萊斯」，也會歡迎他。

國民黨前立委蔡正元26日在參加電視台政論節目時透露，這場大會師是「妙天禪師就交代我們做一些籌備的工作，所以我們就去凱達格蘭大道租借場地，然後去租借舞台、燈光、音響、電視牆等等，還有所有集會所必要的一些物品，那這個準備了有一兩幾個禮拜了」。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜27日在議會接受媒體訪問時表示，6月1日的是好幾個團體聯合主辦，有企業的、有宗教的，有很多社團自己組織起來想辦一個後援大會，「其實有好多團體，妙天禪師只是其中之一，我是被動被邀請的，這些團體我都是非常感謝，我覺得支持韓國瑜的人，這段時間以來，很希望跟我見見面，大家聽聽我們講話，表述自己一些理念跟意見，妙天禪師是其中之一」。

雖然韓國瑜說，妙天只是其中一個，間接承認造勢活動和妙天有關係，但國會政黨聯盟卻在27日下午發聲明指出，針對媒體報導有「韓粉」委託主席，為高雄市長韓國瑜舉辦6月1日的誓師大會一事，主席妙天重申，本次活動與本黨以及主席本人並無關係。





▲妙天說，如果妙禪可以坦承自己的錯誤，走出勞斯萊斯，也會盡釋前嫌。（圖／翻攝佛教如來宗」官方網站）

但到了27日晚間，妙天突然貼出跟政治人物合影的多張照片，坦言是傅崐萁向他尋求能否出借場地及設備供韓國瑜市長舉辦活動，雖然過程有點倉促，但想了想還是欣然接受，「接受的原因與我本人與國會黨，支持哪位總統候選人沒有關係。」

妙天提到，自己已經86歲了，弘法數十年，就是希望台灣能更好，世界能更好，老有所終、壯有所用、幼有所長；他始終敞開心胸與任何對象談話，包括過去的前總統李登輝、陳水扁、馬英九和親民黨主席宋楚瑜、民進黨前主席許信良等人，「不分黨派不分國籍，只要能為台灣為世界謀福祉，我都願意對談與交流」。

妙天說，大家或許不了解，這幾年來尋求他協助的人，不分藍綠都有，都是盡自己所能，為的就是讓不同族群的聲音都能被社會聽見，「包括我的徒弟，劉錦隆（妙禪），如果他願意承認自己的錯誤，走出勞斯萊斯，我也會盡釋前嫌，歡迎他一起為台灣努力。」

對於妙天要妙禪「走出勞斯萊斯」的說法，網友們笑稱，「你徒弟撈翻了分你幹嘛」、「回頭是岸、多分師父點」、「最後不忘向徒弟開槍XDD」、「好個走出勞斯萊斯」、「看到勞斯萊斯我笑了」、「484要跟紫衣人決戰了==」。