佳世達Computex展示聯合艦隊成果　大秀智慧零售、智慧工廠、智慧戰情室

▲佳世達董事長陳其宏率領聯合艦隊前進Computex 2019。（圖／佳世達提供）

記者姚惠茹／台北報導

佳世達（2352）今天（28日）由董事長陳其宏率領聯合艦隊前進Computex 2019，以魔術方塊的六個面向，展示智慧零售、智慧工廠、智慧戰情室三大完整解決方案，充分秀出艦隊夥伴的合縱連橫策略，真正達到從軟體到硬體、雲點至端點的虛實整合應用。

台北國際電腦展（Computex 2019）今天開始一連五天在南港展覽館登場，今年佳世達由陳其宏率領聯合艦隊，包括友通資訊、拍檔科技、其陽科技、維田科技、眾福科技、明泰科技、益欣資訊、八維智能等10家夥伴，以「BenQ Intelligent Qube-明基智慧魔術方塊」為主題，展示旗下AIoT系統與解決方案。

▲佳世達董事長陳其宏。（圖／佳世達提供）

陳其宏表示，目前聯合鑑隊已經有超過20家以上的公司加入，期望有一天能達到超過100家的陣容，並以魔術方塊代表六大智能解決方案，針對中美貿易戰和台商回流，陳其宏不僅做了最壞的打算，同時也做了最好的準備，預計彈性地將所有輸美產線移回台灣，並且可望迎接轉單效應，積極擴建桃園智慧工廠。

▲佳世達智慧零售區的智慧販賣機。（圖／佳世達提供）

佳世達今年展示的智慧餐飲與零售解決方案，主打省人省力、體驗加值AI訂位與新一代送餐系統，設計到店前後、線上線下串連的全方位自助式用餐體驗，透過佳世達、拍檔科技、益欣資訊與八維智能在硬體資源、軟體規劃、AI技術的高度整合，內容包括AI語音訂位機器人、使用KIOSK自助點餐、行動支付結帳、廚房KDS資訊系統接單及製餐，並透過RFID室內定位系統及自動送餐軌道系統送餐。

▲佳世達智慧工廠產品。（圖／佳世達提供）

至於智慧工廠，則是主打人機協作、少量多樣，強調以自動化取代人力、優化原有生產線，大幅提升生產效率、產品品質、設備的安全性、工廠人員的安全性，更透過設備連網蒐集數據分析，降低產品不良率、生產成本及設備故障率，其中包括友通的完整尺寸主機板系列、嵌入式系統到少量多樣客製需求，以及明泰科技的5G微電信解決方案，還有其陽科技的資訊安全產品。

▲佳世達三屏智慧戰情室。（圖／佳世達提供）

最後則是智慧戰情室，主打三屏取代多屏的應用，打破戰情中心一定要多屏來顯示資料的迷思，僅以三面觸控屏，展現數據應用和即時管理，將真正有效資料、需求協調、資源運用的資訊，透過整合式儀表板（dashboard）結合主動式警告，直覺化且即時反應的方式，提供管理中心與決策者即時資訊，做為決策與指揮的依據。