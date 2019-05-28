主打數據處理、影像剪輯　Dell Precision工作站挑戰密集型工作負載

▲Dell打造5000與7000系列行動工作站。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

戴爾（Dell）在今年的Computex當中發表了強大行動工作站Dell Precision 5540、7540、7740，號稱在新處理器、顯卡、螢幕，以及高電池續航力的加持下，可賦予使用者前所未見的行動力體驗，在任何地方都可完成繁瑣的數據處理與影像密集型工作負載。

Dell Precision 5540重量為1.77公斤起，是Dell最輕薄的15吋行動工作站，最高將搭載Intel Xeon E或第9代Intel Core 8核處理器，以及最高具備NVIDIA Quadro T2000 (4GB) 專業級顯卡。外觀採用流線設計，14 吋機身卻擁有15.6 吋InfinityEdge極窄邊框螢幕。雖然外觀看似輕薄，但卻有著最高達4TB儲存空間以及最高至64GB 記憶體，讓使用者輕鬆快速的存取、傳輸和儲存3D影像、影片及多媒體等大型檔案。

此外，Precision 5540支援觸控功能，螢幕則可選擇極高UHD畫質的100% Adobe RGB色域顯示螢幕，或是全新100% DCI-P3色域顯示的OLED螢幕，滿足影像編輯工作者、設計師和攝影師等對微小細節的挑剔要求。

而Precision 7540行動工作站則為戴爾15吋行動工作站，提供UHD HDR 400等各式15.6吋螢幕選項。此外，Precision 7540僅需一條DisplayPort 1.4 連接埠即可支援最高達8K的解析度來開發或分析細節內容，以及HDR影像內容播放。

▼由Precision 7540行動工作站所打造的作業生態系統。（圖／Dell提供）

雖然外型極其精簡，但在硬體設備上卻幾近完善，不僅是戴爾最小的VR ready與 AI Ready行動工作站，其優異效能更能完成嚴苛的工作負載。Precision 7540 同時可選配最高達3,200MHz SuperSpeed記憶體或是最大容量128GB 2666MHz ECC記憶體，幫助需要處理大量數據與內容製作的使用者，能加快完成繁重工作流程。

另外針對需要更加身臨其境體驗的使用者來說，配備17.3 吋螢幕的Precision 7740提供鈦灰鋁合金與碳纖維外蓋兩種選擇；此外，VR與AI-Ready讓使用者能從最新建築大作或未來車款的複雜CAD設計，以及機器學習專案和 AI基礎架構轉換，實現數據密集與繪圖密集的創意。

Precision 7740最高支援最新Intel Xeon E或第9代Intel Core 8核處理器，並同時具備最大128GB ECC 記憶體以及 PCIe SSD 儲存容量（最高達8TB）。新一代 NVIDIA Quadro RTX專業顯示卡透過AI繪圖加速器，支援「即時光線追蹤」。此外，還可選配下一代AMD Radeon Pro。此產品提供多款螢幕選項，包含全新 17.3吋UltraSharp UHD IGZO 螢幕，提供100% Adobe RGB色域顯示。