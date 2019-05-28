　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

主打數據處理、影像剪輯　Dell Precision工作站挑戰密集型工作負載

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Dell打造5000與7000系列行動工作站。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Dell打造5000與7000系列行動工作站。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

戴爾（Dell）在今年的Computex當中發表了強大行動工作站Dell Precision 5540、7540、7740，號稱在新處理器、顯卡、螢幕，以及高電池續航力的加持下，可賦予使用者前所未見的行動力體驗，在任何地方都可完成繁瑣的數據處理與影像密集型工作負載。

Dell Precision 5540重量為1.77公斤起，是Dell最輕薄的15吋行動工作站，最高將搭載Intel Xeon E或第9代Intel Core 8核處理器，以及最高具備NVIDIA Quadro T2000 (4GB) 專業級顯卡。外觀採用流線設計，14 吋機身卻擁有15.6 吋InfinityEdge極窄邊框螢幕。雖然外觀看似輕薄，但卻有著最高達4TB儲存空間以及最高至64GB 記憶體，讓使用者輕鬆快速的存取、傳輸和儲存3D影像、影片及多媒體等大型檔案。

此外，Precision 5540支援觸控功能，螢幕則可選擇極高UHD畫質的100% Adobe RGB色域顯示螢幕，或是全新100% DCI-P3色域顯示的OLED螢幕，滿足影像編輯工作者、設計師和攝影師等對微小細節的挑剔要求。

而Precision 7540行動工作站則為戴爾15吋行動工作站，提供UHD HDR 400等各式15.6吋螢幕選項。此外，Precision 7540僅需一條DisplayPort 1.4 連接埠即可支援最高達8K的解析度來開發或分析細節內容，以及HDR影像內容播放。

▼由Precision 7540行動工作站所打造的作業生態系統。（圖／Dell提供）

▲▼由Precision 7540行動工作站所打造的作業生態系統。（圖／Dell提供）

雖然外型極其精簡，但在硬體設備上卻幾近完善，不僅是戴爾最小的VR ready與 AI Ready行動工作站，其優異效能更能完成嚴苛的工作負載。Precision 7540 同時可選配最高達3,200MHz SuperSpeed記憶體或是最大容量128GB 2666MHz ECC記憶體，幫助需要處理大量數據與內容製作的使用者，能加快完成繁重工作流程。

另外針對需要更加身臨其境體驗的使用者來說，配備17.3 吋螢幕的Precision 7740提供鈦灰鋁合金與碳纖維外蓋兩種選擇；此外，VR與AI-Ready讓使用者能從最新建築大作或未來車款的複雜CAD設計，以及機器學習專案和 AI基礎架構轉換，實現數據密集與繪圖密集的創意。

Precision 7740最高支援最新Intel Xeon E或第9代Intel Core 8核處理器，並同時具備最大128GB ECC 記憶體以及 PCIe SSD 儲存容量（最高達8TB）。新一代 NVIDIA Quadro RTX專業顯示卡透過AI繪圖加速器，支援「即時光線追蹤」。此外，還可選配下一代AMD Radeon Pro。此產品提供多款螢幕選項，包含全新 17.3吋UltraSharp UHD IGZO 螢幕，提供100% Adobe RGB色域顯示。

ET快訊
即／差100m出隧道口！國道3號自小客「失控飄移」　180度
從同學手機看到「媽媽過世新聞」　喬喬首吐半個月心情
蘋果iPod touch復活！突然上架「6顏色」釋出　售價揭
便祕女痛苦掛急診！醫手伸直腸「360度轉動掏糞」　衰挨告性侵

關鍵字：Dell,Precision,工作站,Precision 5540,Precision 7540,Precision 7740

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

快訊／蘋果iPod touch復活！突然上架「6顏色」釋出　售價6490元起

佳世達Computex展示聯合艦隊成果　大秀智慧零售、智慧工廠、智慧戰情室

主打數據處理、影像剪輯　Dell Precision工作站挑戰密集型工作負載

宏碁Computex展示新品牌筆電　陳俊聖：ConcetpD專為設計者而生

抖音母公司想開發智慧型手機　外界看衰

技嘉瞄準5G世代內容創作者　推出新系列高效筆電

三鏡頭時代確定來臨！　2019新iPhone還有這些新亮點

realme 3也有新色上架　炫光藍5/30電商平台開賣

高通網卡用戶注意　更新Windows 10恐因不相容而無法上網

同時連接兩藍牙裝置不是夢！爆料：iPhone有意搭載此技術

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

快撞到惹...教練崩潰狂喊踩煞車 她傻問「哪個？」下秒悲劇QQ

王嘉爾「咬唇+抖肩」男人味爆發　 你有一個缺點..N度示愛閆澤歡

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

《這！就是街舞》驚見女團成員　許凱皓成功晉級羅志祥戰隊

蕭敬騰.袁野夕臉貼臉合唱　共用一支麥..害羞解釋「是省預算」

快訊／蘋果iPod touch復活！突然上架「6顏色」釋出　售價6490元起

佳世達Computex展示聯合艦隊成果　大秀智慧零售、智慧工廠、智慧戰情室

主打數據處理、影像剪輯　Dell Precision工作站挑戰密集型工作負載

宏碁Computex展示新品牌筆電　陳俊聖：ConcetpD專為設計者而生

抖音母公司想開發智慧型手機　外界看衰

技嘉瞄準5G世代內容創作者　推出新系列高效筆電

三鏡頭時代確定來臨！　2019新iPhone還有這些新亮點

realme 3也有新色上架　炫光藍5/30電商平台開賣

高通網卡用戶注意　更新Windows 10恐因不相容而無法上網

同時連接兩藍牙裝置不是夢！爆料：iPhone有意搭載此技術

夢多爆穩交「小13歲混血辣模」！　深夜打扮清涼帶回家…疑洩同居ing

勞資協商避免各說各話　長榮航空訴求：全程直播並開放媒體旁聽

高通與中華電、諾基亞、宏達電結盟　推5G網路垂直應用

「我一生都在創造奇蹟」柯文哲鬆口：9/17前宣布是否選總統

藥袍加身責任加重　嘉藥藥學系生授袍溫馨隆重

帥爆！《魔物獵人》新資料片公開太刀、大劍、飛翔爪新動作

黃捷哀求：高雄沒發生過性霸凌嗎？國民黨甲動阻擋「性平小組」提案

快訊／差100m出隧道口！國道3號自小客「失控飄移」…180度底朝天翻覆

泰國最新版刑法出爐！　性侵致死者「必須執行死刑」

舔毛原因大解析！不捨媽像高速旋轉陀螺　牠：腦袋別想等等要幹嘛

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

3C家電熱門新聞

iPhone 11預計9月登場..

華為P30 Pro暴跌3.2萬..

快訊／iPod touch復活..

2019新iPhone除了三鏡..

iPhone SE 2新消息　..

統一發票沒中別急著丟　「發票怪..

iOS 13亮相倒數！最新20..

華碩ZenFone 6奪DxO..

新專利曝光！三星下一代摺疊機能..

OPPO Reno薄霧粉即將上..

更新Windows 10恐因網..

15.6吋OLED＋14吋LC..

華為6月底發布自家操作系統鴻蒙..

找分頁不用滑半天！　Chrom..

更多熱門

相關新聞

極限輕薄 「型」動新紀元

2019輕薄NB持續逆天蛻變！達成前所未見「公克級」、「釐米極」極致雙成就，大打超微邊框、高顏值工藝，高效之餘電力還衝鋒20小時，行動文商族樂翻天！

搭機再走5天　千年紅檜巨木群首露面

經濟部頒發電子資訊國際績優廠

戴爾Inspiron 7000系列亮相

Dell報告：2016年電競市值超過300億美元

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話狂哭：好內疚

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

即／日本公園傳隨機砍人！2死16傷

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學OO傳染

充電玩手機　男手指被「電到斷裂」慘死

15歲小女友劈腿　台中「邊緣男」上門怒殺她全家

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」

連兩胎不知父親是誰！21歲母親丟包男嬰害他活活餓死

心測「伸出一隻手」看你的真實性格！

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！

被北捷清潔工狂揍！督導女兒哭了：我媽沒有錯

摸到粉絲手上自殘傷疤　洛基秒抱緊

更多

最夯影音

更多

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面