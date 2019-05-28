北市警速逮闖臨檢站毒蟲　警署長陳家欽：「力挺嚴正執法」

記者邱中岳／台北報導

北市保安警察大隊日前攔查車輛，1名男子衝撞臨檢站不停，警方開4槍對方仍逃逸，警方事後逮捕該名嫌犯到案，對於北市警方迅速破案，警政署長陳家欽也在28日到士林分局慰問有功人員。

警政署長陳家欽得知北市警方隨即組成專案小組，並迅速在某汽車旅館內查獲涉案嫌犯，並在現場起出毒品等證物，也在28日下午前往士林分局慰問，並期許基層同仁在第一線執勤時，務必嚴正執法，展現公權力以嚇阻再犯。

▲▼警政署長陳家欽獲悉北市警逮捕闖臨檢站毒蟲，下午隨即前往慰問有功人員。（圖／記者邱中岳翻攝）

此次專案由北市刑大、保安警察大隊以及士林分局共組專案小組，並在第一時間掌握嫌犯懸掛與車身不符合之車牌，又循線掌握嫌犯逃逸路線，並趁對方在房內吸食毒品時上門逮人。

警政署陳家欽署長也重申，要求各警察局長督促所屬各級幹部，轄區發生是類案件，應指揮快速打擊犯罪警力迅速到場壓制，對現行犯應以強制力逮捕法辦，務必嚴正執法，展現公權力、嚇阻再犯。

除警察人員建立執法威信外，陳家欽署長更要求警察機關各級主官應為員警執法的後盾，全力力挺第一線員警嚴正執法，對於挑戰公權力行為者，絕對嚴辦不退縮。

若發生妨害公務案件而受傷時，應親自或立即派員慰問，並協助延聘律師為因公涉訟案件辯護，全力支持並保障員警執勤權益。

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