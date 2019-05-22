毒蟲鬧區闖紅燈竄逃5公里　5分鐘「吃16張罰單」...犁田收場

記者邱中岳／台北報導

北市2名警員日前巡邏時發現1名男騎士形跡可疑，上前盤查後男子突然加入逃逸，沿路闖紅燈且違規右轉，5分鐘的時間竟狂飆了5公里，但最後仍打滑自摔，男子原本自稱因無照才要跑，但警方不採信搜身，才發現原來身上藏有安非他命吸食器。

北市1名51歲的鄒姓男子，18日晚上行經艋舺大道303號前，因見到萬華分局康定路派出所警員潘羿甫及大理街派出所警員魏大鈞巡邏，神色慌張引發2名警員注意，2人上前準備盤查時，鄒男突然拔腿就跑。

▲警方在巡邏時攔查一名男子不停，甚至還跑給警察追，5分鐘內狂逃了5公里之遠。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，男子突然騎車狂奔，警方隨即上前追捕，鄒男沿路違規，不斷違規左轉，光闖紅燈就多達6次，雙方追查5分鐘內，就狂飆了5公里，最後在路旁自摔，幸沒有傷及無辜，警方也將男子帶回偵訊。

警方指出，原本鄒嫌到案後謊稱因無照駕駛，所以才會跑給警察追，但警方不採信，發現男子2018年4月才因毒品案出獄，隨即對男子進行搜身，最後果真在身上搜出安非他命吸食器，訊後依照毒品罪嫌送辦。

▲警方事後從該名男子身上搜出安非他命吸食器，才讓男子坦承犯行。（圖／記者邱中岳翻攝）

男子被搜出毒品吸食器後，不斷向警方懇求，因為沒有正當工作，生活壓力大才會再碰毒品，對於在萬華巷弄內騎車給警察追的行為，感到非常的懊悔，事後也向警方道歉。

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