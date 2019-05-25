鸚鵡見警登門查緝大喊「你好你好」　屋裡的毒蟲全呆了

▲查獲當日鄧嫌等人突見警方登門查緝，頓時傻眼一語不發，唯有「鸚鵡」不斷以「您好」、「您好」向查緝探員打招呼。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市警察局於2019年5月20日至24日執行「第2次毒品查緝專案」，以隱身於民眾居住社區周遭之藥頭、持有、施用毒品之案件為掃蕩目標，查獲當日鄧嫌等人突見警方登門查緝，頓時傻眼一語不發，唯有「鸚鵡」不斷以「您好」、「您好」向查緝探員打招呼。專案期間市警局查獲各類毒品案件103件共110人，查獲毒品數量達1293公克。此次查緝相關嫌疑人警詢後均依毒品危害防制條例移送新竹地檢署偵辦。

市警局刑警大隊於2月初接獲毒品案情資後，立即展開調查，經過2個月的跟監埋伏，見時機成熟，於5月22日持臺灣新竹地方法院核發之搜索票查獲1名鄧姓女藥頭，現場查扣一級毒品海洛英23.33公克、二級毒品安非他命1072.67公克及大麻11.53公克等證物。

警方調查，鄧嫌隱身住宅區，平時利用租屋處以毒、賭會友，並進行各式毒品買賣，因此結交不少同好毒、賭友。鄧嫌租屋處猶如「複合式」超商，平日不僅提供少量毒品供賭友免費吸食，另飼養鸚鵡、寵物貓狗供毒友們娛樂。查獲當日鄧嫌等人突見警方登門查緝，頓時傻眼一語不發，唯有「鸚鵡」不斷以「您好」、「您好」向查緝探員打招呼，彷彿替鄧嫌向警方求情。

新竹市警察局表示為貫徹執行政府「安居專案」及打擊毒品犯罪決心和溯源斷根政策，讓民眾安居樂業，將持續要求同仁加強毒品查緝工作，以有效打擊毒品犯罪，同時呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關檢舉，共同維護社會治安及打擊犯罪。