市長室遭入侵被批「消費前朝」　誰有鑰匙？王淺秋曝這些人有

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜的市長辦公室被前朝官員半夜入侵，事件爆發後引發討論，包含現任市議員及前朝官員紛紛指控韓國瑜是想「轉移焦點、消費前朝」，對此韓國瑜回應，沒必要做不當聯想，甚至喊話前高雄市行政暨國際處處長陳瓊華要想一想，為何這名吳姓官員能夠有市長室鑰匙？至於到底誰會手上會擁有鑰匙，新聞局長王淺秋表示，目前鳳山行政中心這邊只會有市長秘書、機要等大約3人手上才有。

前朝官員夜闖市長辦公室，被依竊盜罪嫌法辦，事情鬧得沸沸揚揚，民進黨籍市議員林智鴻、陳致中等人表示，此次事件爆發，根本是韓國瑜在轉移焦點，不過韓國瑜提到，這是高雄地檢署開庭，台北地檢署也發布正式聲明，其他不當的聯想，真的沒有必要，從去年高雄市長的選舉，已經被X光將每一個細胞都檢查過了，現在就尊重高雄地檢署辦案。

▲四維中心市長辦公室 。（圖／記者洪正達攝）

另外，前高雄市行政暨國際處處長陳瓊華也在臉書上PO文反擊，質疑是在消費前朝，韓國瑜回應，「歷屆市政府都對高雄市的建設有幫助、有貢獻，現在有壓力我們就一肩扛，現在發現有一些可疑的弊案，就移送法辦，哪有消費前朝，我們都是很認真的在做，我建議這個陳前處長，為何這一個吳姓嫌犯，他有市長的這個房門鑰匙，這都沒有查出來，怎麼可能消費前朝？」

▲新聞局長王淺秋。（圖／記者賴君欣攝）

至於市長室的鑰匙到底誰可以拿到，新聞局長王淺秋說，過去四維行政中心鑰匙控管確實比較難，據了解由國際事務處在控管，包含總務科、市長室、機要都有可能拿到鑰匙，但離開職務時要把鑰匙繳回，當時卻沒要求吳姓官員繳回，因此過去到底誰有鑰匙，目前也無法控制。

王淺秋表示，目前鳳山行政中心這邊控管非常謹慎，包含磁釦和鑰匙，只會有市長秘書、機要等，大約只有3個人才有，比過去安全許多。