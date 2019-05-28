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闖斑馬線「大頭照」掛街頭一周！未成年人照樣不打碼...網掀論戰

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▲▼闖斑馬線「大頭照」掛街頭一周。（圖／翻攝自時間視頻）

▲未成年人的照片同樣被曝光。（圖／翻攝自時間視頻）

大陸中心／綜合報導

不少人過斑馬線從來沒在管紅綠燈，沒車就走，對此，山西太原市設置了闖紅燈人臉識別系統，還在紅綠燈下安裝了，只要違法大頭照就會被展示在上面，就算是未成年人的照片也不會打碼，引起網友正反論戰。太原交警部門表示，未成年人和成年人是一樣的，只要違法就會被曝光一周左右。

綜合陸媒報導，人臉識別系統的工作原理為當紅燈亮後，如果有行人和非機動車越過停止線，系統會自動抓拍照片，在螢幕曝光違規行人，甚至會發出刺耳的模擬剎車聲。

不過網友近日發現，除了成年人的照片，還有未成年人的照片未打碼直接展示在螢幕上。這迅速引起了爭議，有人認為應該用馬賽克隱去未成年人的頭像，來保護他們的隱私權，也有人認為這樣做是培養未成年人的羞恥心。

多數網友認為，「打碼的話拍照的意義在哪裡？培養未成年人的羞恥心挺好啊」、「沒覺得有問題啊，未成年人哪那麼多特權啊」、「真發生車禍不會因為你未成年給你減少對身體的損傷。長點教訓更好」、「 規矩面前一律平等」。

但也有網友表示，對很多孩子來說，這種「丟臉」留給他們的卻可能是一輩子的陰影，畢竟孩子的心智並未成熟，成年人眼中的小挫折、小陰影，在孩子的世界裡卻有可能會被無限放大，對其性格以及人格的形成，到底會造成什麼樣的影響，是正面的還是反面的？

▲▼闖斑馬線「大頭照」掛街頭一周。（圖／翻攝自時間視頻）

▲兩個大頭照在街頭十分顯眼。（圖／翻攝自時間視頻）

據了解，太原去年5月底開始試用了闖紅燈人臉識別系統，該系統會利用十字路口的螢幕進行曝光闖紅燈的行人。該系統目前已經覆蓋到10個路口，共產生359643條資料，目前正在施工的有北大街五一路口等14個路口，還有6個計畫正在選點中。

山西公安交警網調查資料顯示，55%的被調查者認為「曝光」準確地把握違法行為人心理，形成強烈的心理威懾和道德壓力，倒逼其敬畏法律；31%的被調查者認為，過分曝光「個人身份資訊」可能侵犯公民隱私權；14%的被訪者稱，以「曝光」形式治理闖紅燈是否具有實效性仍「不好說」。

▼網友評論。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友評論。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：闖紅燈,闖斑馬線,紅綠燈,行人,人臉識別

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