未禮讓「視障者」吞7200元罰單！修正條文將上路　罰鍰加倍跳

▲開車不讓視障者先行最高罰7200元。（圖／中央大學提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

為保障行人權利、安全，總統蔡英文22日公布《道路交通管理處罰條例》修正條文，將汽機車行駛斑馬線、路口轉彎處，為禮讓視障者的罰鍰加重至7200元；慢車駕駛不暫停、禮讓行人，罰鍰加重1倍等。對此，交通部表示，將開始配合子法修正期程，預計3至6個月後可以正式上路。

立委王榮璋等人參考美國各州、日本及荷蘭的白手杖法案，擬具修正道路交通管理處罰條例條文，增訂汽車（包括機車）駕駛人必須採取各種可能的措施，包括減速慢行、暫停後再啟動；未禮讓視覺功能障礙者優先通行者，刻意較未禮讓其他行人金額更高的罰鍰。

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立法院3日三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，其中處罰條例第44條、48條、74條、82條皆進行修正，重點包括汽機車駕駛人駕駛車輛行近行人穿越道、路口時，遇到攜帶白手杖、導盲犬的視覺功能障礙者應該禮讓，倘若不禮讓搶先穿越，本處1200元以下3600元以上的罰鍰，未來處罰將加倍，提高至2400元到7200元。

▲修正條文將於年底正式上路。（圖／記者季相儒攝）



自行車等慢車若行進行人穿越道為禮讓視障者，罰鍰也從300元以上600元以下，加倍為600元至1200元；若因不禮讓肇事使人受傷、死亡，罰鍰亦加重為1200元至2400元。

此外，未經許可便在行人穿越道上對方障礙物、拋擲妨礙交通之事物，將依法開罰3000元至6000元罰鍰；若使人受傷或死亡，罰鍰加倍6000元至1萬2000元。

交通部表示，將著手配合修正相關子法，其中包含裁罰基準表、修訂道安規則及警方執法原則等，確認完畢後提至行政院核定實施日期，預估3至6個月後將正式上路。