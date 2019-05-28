工程歷經3任台中市長　國道4號豐原潭子段2022年完工

▲國道4號豐原潭子段豐原2號隧道西行線舉行貫通典禮。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

國道4號豐原潭子段豐原2號隧道西行線28日舉行貫通典禮，這項工程在前台中市長胡志強任內規劃，歷經林佳龍、盧秀燕前後任市長，全線預計2022年完工通車，未來不但建構台中完整環狀公路網，解決國道1號大雅交流道長期壅塞問題，更能帶動北台中地方繁榮發展。

▲林佳龍和洪慈庸出席貫通典禮。（圖／立委洪慈庸提供）

市政府交通局表示，此案在前市長胡志強時期規畫推動，行政院2014年9月核定國道4號豐原潭子段，同年12月進行工程設計，2017年7月動工，預計2022年完工，工程歷經前後3任市長。

國道4號台中環線豐原潭子段2號隧道西行線工程歷經11個月後，今天舉行貫通典禮，交通部長林佳龍、台中市副市長令狐榮達、立委洪慈庸、市議員張瀞分、市府交通局長葉昭甫等人都到場見證。

林佳龍表示，豐潭段工程複雜、施工困難，但因為中央、地方的協力，才能齊心推動豐潭段逐步建設；未來全段完工後，將串連台中內外環道路，內環為74號道路，外環則透過國道4號連結國道1號、2號。

令狐榮達說，他代表市長盧秀燕感謝各界合力推動，促使隧道工程如期如質完工，未來豐潭全段完工後，將進一步串連大台中環狀路網，建置大環狀線的交通建設，不僅抒解交通壅塞問題，也促進地方經濟發展。

洪慈庸表示，當初國4豐潭段工程在規劃徵收時，在地居民曾不滿、抗爭，她也陪同潭子鄉親前往高公局進行徵收價格協調，如今工程刻正進行，是后里、潭子、豐原居民期待久的路網，期待未來完成後讓北台中交通路網更完善、生活機能更好。